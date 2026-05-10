„Holt es heraus“: Wetteifern um iranisches Uran

Trump: Iran darf keine Atomwaffen bekommen

Trump drängt im derzeitigen Krieg den Iran dazu, seinen Vorrat an hoch angereichertem Uran vollständig zu entfernen. Zudem müssten Anreicherungskapazitäten abgebaut und es Teheran unmöglich gemacht werden, sein Nuklearprogramm voranzutreiben, um Atomwaffen zu entwickeln. Für den Bau von Atomwaffen muss Uran sehr hoch angereichert werden. Der Iran beteuert seit Jahren, sein Atomprogramm sei rein ziviler Natur. In der Vergangenheit reicherte er aber Uran weit höher an als dafür notwendig.