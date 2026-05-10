Champions League? „Ist nicht selbstverständlich“

Sturm hielt die Chance am Leben! Mit dem 4:2-Sieg im Steirer-Duell in Hartberg schenkten die Schwarz-Weißen, die im Rennen mit dem LASK zwar nicht der Favorit auf den Titel sind, den Fans ein Grande Finale um die Meisterschale. Und obendrein ist man schon fix im höchstmöglichen, internationalen Bewerb vertreten.
Die schwarze Chefetage um Boss Christian Jauk, dazu hinter vorgehaltener Hand wohl mehr als 3000 Sturm-Fans ließen sich das Steirer-Duell in Hartberg nicht entgehen. Und sie sahen einen verrückten Start: Keine zwei Minuten gespielt, da traf Vallci zum 1:0. Hartberg antwortete durch Pazourek – 1:1 (10.). Der Auftakt zu einem Torreigen. Ein Eigentor der Hartberger ließ Sturm wieder jubeln (14.), Kiteishvili erhöhte auf 3:1 (25.), doch Hartberg machte es noch spannend: Elfertor durch Fridrikas – nur mehr 2:3 (56.). Gibt Sturm den Sieg noch her? Nein! Weinhandl sorgte mit seinem ersten Bundesliga-Tor für die Entscheidung in Minute 81!
Der so dringende Sieg ist geschafft, jetzt ist alles angerichtet für das letzte Kapitel im Herzschlagfinale am Sonntag in Liebenau. Der Countdown auf das Grande Finale begann schon nach dem Schlusspfiff, als sich die Mannschaft vor dem bummvollen Gästesektor darauf einstimmte. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und haben das Endspiel, das wir wollten. Schau ma, was Sonntag rauskommt“, grinste Torschütze Albert Vallci.
Wir sind fix Vizemeister, das ist etwas, worauf wir sehr stolz sein können. Aber ich will, dass wir hungrig bleiben! Wir brauchen jetzt noch mehr Unterstützung!
Sturm-Präsident Christian Jauk
Ausgerechnet im Klassiker gegen Rapid geht es um alles. „Wir haben uns das heute erarbeitet. Die Fans haben uns beim Arbeitssieg wieder fantastisch unterstützt. Wir sind schon voller Vorfreude, wie das Sonntag in Graz ablaufen wird. Den Vizemeistertitel haben wir bereits und werden nächste Saison Champions-League-Quali spielen. Das ist nicht selbstverständlich“, meinte Fabio Ingolitsch, dessen Team in der Meistergruppe weiter ungeschlagen ist.
„Coole Ausgangslage“
Jetzt soll noch das i-Tüpfelchen folgen. Die Schwarzen können Finale. Das haben sie bei den letzten Meistertiteln bewiesen. Kann es aber auch der LASK? „Wir sind in einer coolen Ausgangslage, können nur gewinnen. Der LASK hat den Druck, er hat was zu verlieren. Er hat noch einen Schritt zu gehen, der ist aber oft der schwerste“, hofft nicht nur der Trainer, dass dem Leader bei der Austria die Nerven einen Streich spielen. Ingolitsch: „Wir müssen auf uns schauen und unser Spiel einmal gewinnen. Daheim werden wir sicher wieder von unserem Publikum getragen. Wir müssen ein gewisses Risiko nehmen und das Spiel gewinnen. Aber Harakiri spielt es gegen Rapid nicht.“
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