Champions League? „Ist nicht selbstverständlich“

„Coole Ausgangslage“

Jetzt soll noch das i-Tüpfelchen folgen. Die Schwarzen können Finale. Das haben sie bei den letzten Meistertiteln bewiesen. Kann es aber auch der LASK? „Wir sind in einer coolen Ausgangslage, können nur gewinnen. Der LASK hat den Druck, er hat was zu verlieren. Er hat noch einen Schritt zu gehen, der ist aber oft der schwerste“, hofft nicht nur der Trainer, dass dem Leader bei der Austria die Nerven einen Streich spielen. Ingolitsch: „Wir müssen auf uns schauen und unser Spiel einmal gewinnen. Daheim werden wir sicher wieder von unserem Publikum getragen. Wir müssen ein gewisses Risiko nehmen und das Spiel gewinnen. Aber Harakiri spielt es gegen Rapid nicht.“