Ab 21 Uhr LIVE: Wird Barca gegen Real Meister?

Real kündigte daraufhin eine Untersuchung an und ließ offen, ob das Duo gegen Barca eingesetzt wird. Schon davor hatten spanische Medien von einem heftigen verbalen Schlagabtausch zwischen Kylian Mbappe und einem Mitglied des Betreuerstabs sowie von einer Ohrfeige von Antonio Rüdiger gegen seinen Teamkollegen Alvaro Carreras berichtet. Mbappe soll es sich praktisch mit der kompletten Mannschaft verscherzt haben, weil er im Frühjahr während einer Muskelverletzung in Frankreich und Italien urlaubte, und auch die Beziehung zwischen Coach Alvaro Arbeloa und großen Teilen des Kaders scheint nicht mehr zu kitten sein, schreiben diverse Zeitungen.