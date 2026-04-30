Kuriose Szene: Sandwich-Fan stiehlt Stars die Show

Was für eine kuriose Szene! Beim Champions-League-Halbfinale zwischen Atlético Madrid und dem FC Arsenal sorgte plötzlich ein Fan für die größte Show – mit einem selbst gemachten Sandwich mitten im Spiel.
Kurz nach dem Halbzeitpfiff richteten sich die Kameras plötzlich auf einen Zuschauer in der ersten Reihe. Der Grund: Der Fan begann seelenruhig, mehrere Sandwiches zuzubereiten.
Mit Brot, Butter und offenbar auch Schinken sowie jeder Menge Routine legte er los und ließ sich weder von den Reaktionen auf den Tribünen noch von den Kameras beeindrucken.
Hier die kuriose Szene im Video:
TV-Bilder kursieren sofort im Netz
Die TV-Bilder verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien und sorgten für zahlreiche Reaktionen. Ein User schrieb: „Großen Respekt an den Atlético-Fan, der einfach in der ersten Reihe eine Sandwich-Platte vorbereitet.“
Ein anderer meinte: „Ich habe gerade einen Typen gesehen, der in der ersten Reihe ein Sandwich macht. Wenn das keine Unterhaltung ist, weiß ich auch nicht.“
Und ein dritter Fan scherzte: „Das Beeindruckendste am Spiel war der Typ, der sein Sandwich vorbereitet hat.“
Kein Unbekannter
Der „Sandwich-Fan“ ist aber kein Unbekannter: Im Estadio Metropolitano ist der Mann schon dafür bekannt, sich während Heimspielen seine Snacks zuzubereiten.
Auch sportlich viel los
Dabei hatte die Partie vor der Pause einiges zu bieten. Arsenal ging durch einen Elfmeter von Viktor Gyökeres kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung.
Atlético glich durch einen umstrittenen Strafstoß von Julián Álvarez aus. Ein weiterer Elfmeter für Arsenal wurde nach einem Check durch den Videoassistenten wieder zurückgenommen – das Match endete 1:1. Doch für viele Fans war klar: Die Show des Abends lieferte ein ganz anderer.
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