Preisschock: Öl so teuer wie seit 4 Jahren nicht

Verhandlungen stocken

Händler führten den kräftigen Anstieg in der Nacht auf die nach wie vor stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zurück. Laut einem Bericht des US-Portals „Axios“ soll US-Präsident Donald Trump über neue militärische Optionen gegen den Iran informiert werden. Die für den weltweiten Gas- und Ölhandel wichtige Straße von Hormuz bleibt weiter blockiert, und es gibt derzeit keine Aussicht auf eine Öffnung.