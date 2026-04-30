Preisschock: Öl so teuer wie seit 4 Jahren nicht

Der Preis für die Rohölsorte Brent – die Referenzsorte für den Weltmarkt - ist auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 gestiegen. Grund dafür ist die andauernde Blockade der Meeresstraße von Hormuz.
Ein Barrel (159 Liter) Brent mit Lieferung zum Juni kostete 126,41 US-Dollar (107,99 Euro) und damit sieben Prozent mehr als am Vortag. So teuer war Brent zuletzt Anfang 2022.
Um 70 Prozent teurer
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich Öl derfür Europa wichtigsten Sorte Brent um etwas mehr als 70 Prozent verteuert. Auch andere Ölpreise, wie derjenige für die US-Sorte WTI, legten in einem ähnlichen Ausmaß zu.
Verhandlungen stocken
Händler führten den kräftigen Anstieg in der Nacht auf die nach wie vor stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zurück. Laut einem Bericht des US-Portals „Axios“ soll US-Präsident Donald Trump über neue militärische Optionen gegen den Iran informiert werden. Die für den weltweiten Gas- und Ölhandel wichtige Straße von Hormuz bleibt weiter blockiert, und es gibt derzeit keine Aussicht auf eine Öffnung.
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