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Hormuz bleib blockiert

Preisschock: Öl so teuer wie seit 4 Jahren nicht

Wirtschaft
30.04.2026 08:21
Ölraffinerie in den USA
Ölraffinerie in den USA(Bild: AFP/RONALDO SCHEMIDT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Preis für die Rohölsorte Brent – die Referenzsorte für den Weltmarkt - ist auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 gestiegen. Grund dafür ist die andauernde Blockade der Meeresstraße von Hormuz. 

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Ein Barrel (159 Liter) Brent mit Lieferung zum Juni kostete 126,41 US-Dollar (107,99 Euro) und damit sieben Prozent mehr als am Vortag. So teuer war Brent zuletzt Anfang 2022.

Um 70 Prozent teurer
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich Öl derfür Europa wichtigsten Sorte Brent um etwas mehr als 70 Prozent verteuert. Auch andere Ölpreise, wie derjenige für die US-Sorte WTI, legten in einem ähnlichen Ausmaß zu.

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Verhandlungen stocken
Händler führten den kräftigen Anstieg in der Nacht auf die nach wie vor stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zurück. Laut einem Bericht des US-Portals „Axios“ soll US-Präsident Donald Trump über neue militärische Optionen gegen den Iran informiert werden. Die für den weltweiten Gas- und Ölhandel wichtige Straße von Hormuz bleibt weiter blockiert, und es gibt derzeit keine Aussicht auf eine Öffnung.

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