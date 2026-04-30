Diana Schell heiratet 27 Jahre jüngeren Partner

Kennengelernt in der Corona-Zeit

Die Beziehung des Paares begann während der Pandemie. Trotz Kontaktbeschränkungen und Distanz im Arbeitsalltag kreuzten sich ihre Wege beim Sender. Während viele Begegnungen ausfielen, suchte Alen aktiv den persönlichen Kontakt und stellte sich im Studio vor. Später schrieb er Schell über Instagram – aus dieser Nachricht entwickelte sich zunächst ein Treffen, dann eine feste Beziehung. Heute sind die beiden seit rund fünf Jahren ein Paar.