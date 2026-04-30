Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Älter als die Mutter“

Diana Schell heiratet 27 Jahre jüngeren Partner

Society International
30.04.2026 08:27
Diana Schell 2022 beim Finale von „Promi Big Brother“
Diana Schell 2022 beim Finale von „Promi Big Brother“(Bild: APA-Images / dpa / Henning Kaiser)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ohne Gäste, ohne Ankündigung und ganz bewusst im kleinen Rahmen: Die deutsche Moderatorin Diana Schell (55) hat ihren 27 Jahre jüngeren Partner Alen (28) geheiratet. 

0 Kommentare

Die Trauung fand heimlich im Standesamt statt – anwesend waren lediglich die Standesbeamtin und ein Fotograf. Für das Paar stand nicht die Öffentlichkeit im Fokus, sondern ein persönlicher Liebesbeweis.

Intime Trauung als Zeichen der Liebe
Wie Schell in einem „Bunte“-Interview erklärte, war die Entscheidung für eine Hochzeit ohne Familie und Freunde ganz bewusst gewählt. Niemand aus dem Umfeld war eingeweiht. Für sie sei die Zeremonie „Liebe pur“ gewesen – ein Moment, den sie und ihr Partner ausschliesslich für sich erleben wollten. Die Hochzeit sollte vor allem eines sein: ein klares Zeichen ihrer tiefen Verbundenheit.

Altersunterschied sorgt für Aufmerksamkeit
Der Altersunterschied von 27 Jahren ist für Schell kein Tabuthema. Im Gegenteil: Sie spricht offen darüber und stellt sich auch kritische Fragen zur Zukunft. In einem Interview sagte sie selbstironisch: „Ich bin drei Jahre älter als seine Mutter.“

Lesen Sie auch:
In einer exklusiven Trauung in Idaho gaben sich Schauspieler Patrick Schwarzenegger und Model ...
„Für immer und ewig“
Arnie-Sohn Patrick (31) hat heimlich geheiratet
07.09.2025
Sooo romantisch!
Selena Gomez hat heimlich ihren Benny geheiratet
28.09.2025
„WE SAID YES“
ORF-Moderatorin Inhof hat heimlich geheiratet
22.09.2025

„Perfekter Gentleman“: Schell schwärmt von ihrem Ehemann
Über ihren Mann findet die Moderatorin nur positive Worte. Sie beschreibt ihn als verantwortungsbewusst, humorvoll und aufmerksam – für sie ein „perfekter Gentleman“. Besonders schätzt sie, dass er sie immer wieder zum Lachen bringt.

Kennengelernt in der Corona-Zeit
Die Beziehung des Paares begann während der Pandemie. Trotz Kontaktbeschränkungen und Distanz im Arbeitsalltag kreuzten sich ihre Wege beim Sender. Während viele Begegnungen ausfielen, suchte Alen aktiv den persönlichen Kontakt und stellte sich im Studio vor. Später schrieb er Schell über Instagram – aus dieser Nachricht entwickelte sich zunächst ein Treffen, dann eine feste Beziehung. Heute sind die beiden seit rund fünf Jahren ein Paar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
30.04.2026 08:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
184.276 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
164.932 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
120.835 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Außenpolitik
EU will Orbán und Freunde zur Rechenschaft ziehen
1333 mal kommentiert
Der abgewählte Premier nimmt sein Mandat nicht an
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1220 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
992 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Mehr Society International
„Älter als die Mutter“
Diana Schell heiratet 27 Jahre jüngeren Partner
Autopsiebericht fehlt
Mordprozess gegen Nick Reiner frühestens im Herbst
Reich durch Tantiemen
„Friends“-Stars kassieren 20 Millionen pro Jahr!
„Böse Stiefmutter“
„Bridgerton“-Star Katie Leung kommt zur Comic Con
Kurz-Ehrung verschoben
Sorge um Gottschalk:  TV-Legende sagt Auftritt ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf