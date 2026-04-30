Diana Schell heiratet 27 Jahre jüngeren Partner

Ohne Gäste, ohne Ankündigung und ganz bewusst im kleinen Rahmen: Die deutsche Moderatorin Diana Schell (55) hat ihren 27 Jahre jüngeren Partner Alen (28) geheiratet.
Die Trauung fand heimlich im Standesamt statt – anwesend waren lediglich die Standesbeamtin und ein Fotograf. Für das Paar stand nicht die Öffentlichkeit im Fokus, sondern ein persönlicher Liebesbeweis.
Intime Trauung als Zeichen der Liebe
Wie Schell in einem „Bunte“-Interview erklärte, war die Entscheidung für eine Hochzeit ohne Familie und Freunde ganz bewusst gewählt. Niemand aus dem Umfeld war eingeweiht. Für sie sei die Zeremonie „Liebe pur“ gewesen – ein Moment, den sie und ihr Partner ausschliesslich für sich erleben wollten. Die Hochzeit sollte vor allem eines sein: ein klares Zeichen ihrer tiefen Verbundenheit.
Altersunterschied sorgt für Aufmerksamkeit
Der Altersunterschied von 27 Jahren ist für Schell kein Tabuthema. Im Gegenteil: Sie spricht offen darüber und stellt sich auch kritische Fragen zur Zukunft. In einem Interview sagte sie selbstironisch: „Ich bin drei Jahre älter als seine Mutter.“
„Perfekter Gentleman“: Schell schwärmt von ihrem Ehemann
Über ihren Mann findet die Moderatorin nur positive Worte. Sie beschreibt ihn als verantwortungsbewusst, humorvoll und aufmerksam – für sie ein „perfekter Gentleman“. Besonders schätzt sie, dass er sie immer wieder zum Lachen bringt.
Kennengelernt in der Corona-Zeit
Die Beziehung des Paares begann während der Pandemie. Trotz Kontaktbeschränkungen und Distanz im Arbeitsalltag kreuzten sich ihre Wege beim Sender. Während viele Begegnungen ausfielen, suchte Alen aktiv den persönlichen Kontakt und stellte sich im Studio vor. Später schrieb er Schell über Instagram – aus dieser Nachricht entwickelte sich zunächst ein Treffen, dann eine feste Beziehung. Heute sind die beiden seit rund fünf Jahren ein Paar.
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