Sucheinsatz nach vermeintlicher Person im Inn

Zu einem kuriosen Einsatz kam es am Mittwochabend in Innsbruck! Ein Passant hatte eine Person im Inn treiben sehen und verständigte die Einsatzkräfte. Diese rückten aus, fanden jedoch keine Person, sondern einen anderen Gegenstand.
Gegen 18.50 Uhr meldete eine Person, dass sie im Bereich der Innsbrucker Freiburgerbrücke eine Person im Inn treiben sehen hätte. Umgehend wurde eine umfangreiche Such- und Rettungsaktion eingeleitet.
Im Zuge des Einsatzes wurde schließlich klar, dass es sich bei dem Objekt im Wasser nicht um eine Person handelt. Der vermeintliche Körper entpuppte sich schließlich als Ball, der von der Strömung mitgerissen wurde.
Großaufgebot für Rettungsaktion
Die Suchmaßnahmen wurden gegen 19.35 Uhr eingestellt. Der Ball wurde von der Wasserrettung aus dem Inn gefischt. Im Einsatz standen drei Polizeistreifen, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Wasserrettung, das Rote Kreuz und ein Notarzthubschrauber.
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