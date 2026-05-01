So wirkt sich die StVO auf Ihre Pizzalieferung aus

Mit 1. Mai ist die 36. Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten. Betroffen sind, vor allem ab Oktober, Lieferdienste, die ihre Speisen mit E-Mopeds ausliefern. Krone+ hat sich umgehört, welche Auswirkungen das neue Gesetz für Lieferando und Foodora haben.
Sie rasen über den Gehweg, statt einer Nummerntafel ist von hinten nur ein Warmhaltebehälter zu sehen und anstatt des Helmes wird das Handy an den Kopf gehalten – Lieferboten stehen in ihrer Beliebtheit wohl nicht ganz oben. Mit einer Ausnahme: Man hat gerade Essen bestellt. Dass mit 1. Mai eine neue Straßenverkehrsordnung in Kraft trat, hat gerade für Lieferboten enorme Auswirkungen.
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