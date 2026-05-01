So wirkt sich die StVO auf Ihre Pizzalieferung aus

Sie rasen über den Gehweg, statt einer Nummerntafel ist von hinten nur ein Warmhaltebehälter zu sehen und anstatt des Helmes wird das Handy an den Kopf gehalten – Lieferboten stehen in ihrer Beliebtheit wohl nicht ganz oben. Mit einer Ausnahme: Man hat gerade Essen bestellt. Dass mit 1. Mai eine neue Straßenverkehrsordnung in Kraft trat, hat gerade für Lieferboten enorme Auswirkungen.