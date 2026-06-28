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Keine Kostenübernahme

Kranker (68) muss sich Aufbaunahrung selbst zahlen

Oberösterreich
28.06.2026 08:00
Willy Schnebel hat COPD im Endstadium.
Willy Schnebel hat COPD im Endstadium.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Obwohl ein Palliativpatient (68) aus Oberösterreich immer wieder gefährliches Untergewicht hat, verwehrt ihm die Gesundheitskasse die Kostenübernahme für hochkalorische Aufbaunahrung. Er möchte sich wehren, doch auch das würde ihm erschwert. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.

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„Am 10. Dezember des Vorjahres wurde ich ins Spital eingeliefert, weil ich bei einer Größe von 1,87 Metern nur mehr 47 Kilo gewogen habe“, schildert Willy Schnebel der „Krone“. Grund für seinen extremen Gewichtsverlust sei die Lungenkrankheit COPD, unter der er seit rund zehn Jahren leidet und die zu Problemen beim Essen führt. „Das Kauen tut extrem weh und strengt mich an. Ich kann nur kleine Mengen essen, was ewig dauert. Um den Bissen zu schlucken, muss ich mit Wasser nachspülen oder einen Bissen Pfirsich nachessen“, schildert Schnebel.

Hohe Kosten für Aufbaunahrung
Als der 68-Jährige einen Tag vor Weihnachten als Palliativpatient aus dem Spital entlassen wurde, zeigte die Waage 49 Kilo. „Ich habe im Krankenhaus hochkalorische Aufbaunahrung bekommen und zu Hause weiterverwendet. Anfangs habe ich sie selbst bezahlt. 40 Dosen kosten rund 200 Euro, davon habe ich drei am Tag getrunken und konnte mein Gewicht auf 56 Kilo steigern“, so der Schwerkranke.

Beim „Krone“-Besuch am Freitag zeigte die Waage knappe 50 Kilo an.
Beim „Krone“-Besuch am Freitag zeigte die Waage knappe 50 Kilo an.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Patient will Absage nicht akzeptieren
Im April konnte er die Kosten nicht mehr stemmen und wollte sich die Trinknahrung von seinem Hausarzt verschreiben lassen. Der habe für ihn auch bei der Gesundheitskasse (ÖGK) um Genehmigung angefragt, doch diese wurde abgelehnt. Seither hat Schnebel nicht nur an Gewicht verloren, sondern auch an Nerven. Denn er will sich die Absage der ÖGK nicht gefallen lassen und den Rechtsweg bestreiten.

Bescheid fehlt
Dafür braucht er aber einen schriftlichen negativen Bescheid, den er bekämpfen kann. „Ich habe angerufen und meine Situation geschildert. Die Dame meinte, dass ich mir mein Essen pürieren soll“, ist Schnebel fassungslos. Auch mehrmalige schriftliche Ansuchen um Genehmigung oder zumindest Zusendung des Negativbescheides blieben erfolglos.

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Auf „Krone“-Anfrage teilte die Gesundheitskasse mit, dass eine Kostenübernahme der Trinknahrung bei COPD grundsätzlich nicht vorgesehen, aber im Einzelfall möglich sei. „Sie kommt dann in Betracht, wenn ausreichende Ernährung über den normalen Weg nicht möglich ist und ein ausgeprägter Mangelzustand vorliegt, etwa bei starkem Untergewicht im Zusammenhang mit bestimmten chronischen Erkrankungen, z.B. Darmerkrankungen“, heißt es weiter.

„Die wollen das aussitzen“
Auf den fehlenden Bescheid wurde in der Stellungnahme nicht eingegangen. Dazu Schnebel frustriert: „Die wollen das aussitzen, denn ein Toter kann nicht klagen.“

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