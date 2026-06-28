Kranker (68) muss sich Aufbaunahrung selbst zahlen

„Am 10. Dezember des Vorjahres wurde ich ins Spital eingeliefert, weil ich bei einer Größe von 1,87 Metern nur mehr 47 Kilo gewogen habe“, schildert Willy Schnebel der „Krone“. Grund für seinen extremen Gewichtsverlust sei die Lungenkrankheit COPD, unter der er seit rund zehn Jahren leidet und die zu Problemen beim Essen führt. „Das Kauen tut extrem weh und strengt mich an. Ich kann nur kleine Mengen essen, was ewig dauert. Um den Bissen zu schlucken, muss ich mit Wasser nachspülen oder einen Bissen Pfirsich nachessen“, schildert Schnebel.