Nach WM-Drama: Die Noten für die Teamkicker

Zeugnisverteilung! Einige ÖFB-Teamspieler blieben beim glücklichen 3:3gegen Algerien hinter ihren Möglichkeiten; Laimer, Sabitzer und Danso gefielen am besten; Joker Kalajdzic war der große Retter. (Notenschlüssel: 6 = Teamreif, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Solide, 2 = Schwach, 1 = Nicht sein Tag, 0 = Zu kurz eingesetzt)
Alexander Schlager 3
Im Glück beim Stangenschuss, ohne Chance beim Ausgleichs-Kracher aus kurzer Distanz und beim 2:2. Auszeichnen konnte er sich diesmal gegen die Afrikaner nicht wirklich.
Stefan Posch 3
Ließ sich vor dem 2:2 sehr einfach überlaufen, handelte sich damit einen schwarzen Fleck für eine sonst gute Leistung ein.
Philipp Lienhart 3
Machte unterm Strich eine gute Figur, kam beim 2:3 einen Schritt zu spät.
David Alaba 3
Herrlich seine Flanke in den Lauf von Arnautovic, vor dem 1:1 konnte auch er den Torschützen in letzter Konsequenz nicht mehr am Abschluss hindern.
Phillipp Mwene 2
An vielen Aktionen beteiligt, aber auch sehr fehlerhaft. Offensiv oft unpräzise, defensiv ging von ihm an der Cornerfahne die Fehlerkette zum 1:1 aus.
Nicolas Seiwald 3
Hatte vor der Pause die Führung am Fuß, erfüllte in Summe seine Aufgabe.
Xaver Schlager 2
Sorgte für den ersten Abschluss, kam aber abgesehen davon zu selten wirklich auf Touren. Wirkte leider auch beim 1:1 mit. Zur Pause war für ihn Schluss.
Konrad Laimer 4
War über rechts stets bemüht, für Druck zu sorgen. Wie er sich vor dem Führungstor durchsetzte und anschließend Sabitzer bediente, war große Klasse.
Romano Schmid 2
Tat sich in einer im Vergleich zu den ersten beiden Matches neuen Rolle wieder schwer, Akzente zu setzen, schöpfte sein Potenzial zu selten aus. Nach 45 Minuten war auch für ihn der Arbeitstag zu Ende.
Marcel Sabitzer 4
Hatte vor der Pause Probleme, ehe auch er vor dem 1:1 keine gute Figur machte. Doch mit seinem spektakulären Treffer zum 2:1 und der Flanke vor dem 3:3 machte er alles wett.
Marko Arnautovic 3
Die erste auffällige Aktion war ein Schlag ins Gesicht, für das Marko „Gelb“ sah, ehe er dann mit Glück zum 1:0 traf. Verletzte sich am Knie, blieb daher zur Pause in der Kabine.
Florian Grillitsch 3
Ging auf Nummer sicher, fuhr gut damit.
Paul Wanner 3
Für besonders viel Schwung sorgte er nicht.
Michael Gregoritsch 3
Für ihn galt lange: Bemüht, aber wirkungslos. Doch dann legte er Kalajdzic perfekt das 3:3 auf.
Kevin Danso 4
Ersetzte Alaba, brachte defensiv Stabilität rein.
Sasa Kalajdzic 0
Gleich nach seiner Einwechslung der große Held.
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