Nach WM-Drama: Die Noten für die Teamkicker

Zeugnisverteilung! Einige ÖFB-Teamspieler blieben beim glücklichen 3:3gegen Algerien hinter ihren Möglichkeiten; Laimer, Sabitzer und Danso gefielen am besten; Joker Kalajdzic war der große Retter. (Notenschlüssel: 6 = Teamreif, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Solide, 2 = Schwach, 1 = Nicht sein Tag, 0 = Zu kurz eingesetzt)