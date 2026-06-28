Hollywood in Rot-Weiß-Rot: Das war die WM-Nacht

Kroatien neuerlich in K.-o.-Phase

Kroatien erreichte zum dritten Mal in Folge die K.o.-Phase dank eines hart umkämpften 2:1 gegen Ghana. Nikola Vlasic (83.) köpfelte die Kroaten in Houston ins Sechzehntelfinale. Dort wartet auf Kroatien in Toronto Portugal, Ghana bekommt es in Kansas City mit Kolumbien zu tun. Pool-L-Sieger wurde England dank eines gegen Panama in East Rutherford fixierten 2:0. Jude Bellingham (62.) und Harry Kane (67.) trugen sich im Finalstadion in die Schützenliste ein. Die „Three Lions“ bestreiten ihr Sechzehntelfinale am Mittwoch in Atlanta gegen die DR Kongo. Für Panama ging die zweite WM-Teilnahme punkt- und torlos zu Ende.