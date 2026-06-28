Hitzewelle: Auch im Häfen wird es richtig heiß!

35 Nationen im Gefängnis – da wird viel WM geschaut

Nur gut, dass die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft aufgrund der Zeitverschiebung vorwiegend zu den lauen Nachtzeiten sind. Auch im Häfen wird freilich gerne der Weltmeisterschafts-Kick geschaut. „Das ist eine willkommene Ablenkung für die Insassen vom Haftalltag. Bei derzeit 35 Nationalitäten, welche hier untergebracht sind, ist fast für jedes Land ein Fan dabei“, so der Kontrollinspektor.