Kracher für ÖFB! Das sind die Duelle bei der WM

Erfolgreich performten auch die Europäer mit 13 von 16 im Sechzehntelfinale und Südamerikaner (fünf von sechs). Für Asien lief es nicht gut, von neun Teams sind nur noch zwei dabei.

Gastgeber-Teams in der K.-o.-Runde

Die drei Gastgeberländer USA (gegen Bosnien-Herzegowina), Mexiko (gegen Ecuador) und Kanada (gegen Südafrika), die einen Fixplatz beim Turnier hatten, sind aufgestiegen.