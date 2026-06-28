Kracher für ÖFB! Das sind die Duelle bei der WM

Die Gruppenphase ist vorbei, jetzt geht die WM in die heiße Phase: In der K.-o.-Runde gibt es für das ÖFB-Team gleich ein Hammer-Los!
In der Runde der letzten 32 wartet nach dem dramatischen 3:3-Remis gegen Algerien nun Topfavorit Spanien. Das Spiel geht am Donnerstag (21 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Los Angeles über die Bühne. Algerien stieg als einer der besten Gruppendritten auf und bekommt es in der K.-o.-Phase mit der Schweiz zu tun.
Titelverteidiger Argentinien trifft auf das Überraschungsteam Kap Verde. Deutschland bekommt es mit Paraguay zu tun. Schwierige Aufgaben haben unter anderem die Niederlande (gegen Marokko), Portugal (gegen Kroatien) und Brasilien (gegen Japan).
Neun von zehn afrikanischen Teams aufgestiegen
Spannend: Afrika ist der große Gewinner der Aufstockung der WM von 32 auf 48 Nationen, Asien der Verlierer. Die Mannschaften des afrikanischen Kontinentalverbands (CAF) haben die Verdoppelung ihrer Teilnehmer vollauf gerechtfertigt, von den zehn afrikanischen Teams haben neun den Aufstieg geschafft.
Erfolgreich performten auch die Europäer mit 13 von 16 im Sechzehntelfinale und Südamerikaner (fünf von sechs). Für Asien lief es nicht gut, von neun Teams sind nur noch zwei dabei.
Gastgeber-Teams in der K.-o.-Runde
Die drei Gastgeberländer USA (gegen Bosnien-Herzegowina), Mexiko (gegen Ecuador) und Kanada (gegen Südafrika), die einen Fixplatz beim Turnier hatten, sind aufgestiegen.
SECHZEHNTELFINALE:
Sonntag, 28. Juni 2026:
Südafrika – Kanada (21.00, Los Angeles)
Montag, 29. Juni 2026:
Brasilien – Japan (19.00, Houston)
Deutschland – Paraguay (22.30, Boston)
Dienstag, 30. Juni 2026:
Niederlande – Marokko (03.00, Monterrey)
Elfenbeinküste – Norwegen (19.00, Dallas)
Frankreich – Schweden (23.00, New Jersey)
Mittwoch, 1. Juli 2026:
Mexiko – Ecuador (03.00, Mexiko-Stadt)
England – DR Kongo (18.00, Atlanta)
Belgien – Senegal (22.00, Seattle)
Donnerstag, 2. Juli 2026:
USA – Bosnien-Herzegowina (02.00, San Francisco)
Spanien – ÖSTERREICH (21.00, Los Angeles)
Freitag, 3. Juli 2026:
Portugal – Kroatien (01.00, Toronto)
Schweiz – Algerien (05.00, Vancouver)
Australien – Ägypten (20.00, Dallas)
Samstag, 4. Juli 2026:
Argentinien – Kap Verde (00.00, Miami)
Kolumbien – Ghana (03.30, Kansas City)
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