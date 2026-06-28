Kabinenparty bei WM! ÖFB-Team „noch nicht fertig“

Erlaubnis von Rangnick

„Ich finde, dass wir heute nach vorne im Umschaltspiel viele Dinge gut gemacht haben. Im Spiel gegen den Ball hatten wir ziemliche Probleme. Auch läuferisch auf der einen oder anderen Position. In einigen Situationen haben wir nicht gut ausgesehen. Darüber reden wir morgen, heute ist einmal Feiern angesagt“, gab’s auch die Party-Erlaubnis von Teamchef Ralf Rangnick.