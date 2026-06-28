Kabinenparty bei WM! ÖFB-Team „noch nicht fertig“

Riesengroße Erleichterung beim ÖFB-Team: Nach dem dramatischen 3:3-Remis gegen Algerien wurde der Aufstieg mit einer Kabinenparty gebührend gefeiert.
„Jaaaaaaa“, die Freude war unseren Kickern anzusehen. Dank des Treffers von Sasa Kalajdzic in der 96. Minute steht Österreich erstmals seit 1982 wieder in der K.-o.-Phase bei einer WM. Da dürfen ein Jubelfoto und eine Kabinenparty natürlich nicht fehlen - hier zu sehen im Video:
„Weltmeisterschaft ... Österreich ist noch nicht fertig“, schrieb die Social-Media-Abteilung des ÖFB zu dem Clip. Und auch David Alaba kündigte an, weiter Geschichte schreiben zu wollen. „Jetzt wollen wir gegen Spanien erfolgreich sein“, glaubt der Kapitän an die ganz große Sensation im Sechzehntelfinale.
Auch Michael Gregoritsch betonte: „Spanien ist ein K.-o.-Spiel. Wir sind nicht der Favorit, aber wir haben eine kleine Chance.“ Das Spiel steigt am Donnerstag (21 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Los Angeles.
Erlaubnis von Rangnick
„Ich finde, dass wir heute nach vorne im Umschaltspiel viele Dinge gut gemacht haben. Im Spiel gegen den Ball hatten wir ziemliche Probleme. Auch läuferisch auf der einen oder anderen Position. In einigen Situationen haben wir nicht gut ausgesehen. Darüber reden wir morgen, heute ist einmal Feiern angesagt“, gab’s auch die Party-Erlaubnis von Teamchef Ralf Rangnick.
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