40 Grad, keine Wolken, kein Luftzug: Österreich ist wettertechnisch seit Tagen am absoluten Limit. Während in vielen südlichen Ländern das öffentliche Leben in den Mittagsstunden weitestgehend stillsteht, leiden hierzulande viele Menschen unter den tropischen Bedingungen. Unsere Frage des Tages vom 28.06.2026 lautet daher: „Hitzerekorde in Serie: Brauchen wir eine Siesta?“
Wie verbringen Sie im Moment die tropischen Mittagsstunden? Denken Sie, dass eine flächendeckende „Siesta“ im Kampf gegen die Hitze helfen könnte? Wären Sie bereit, länger zu arbeiten, wenn Sie im Gegenzug eine längere Mittagspause hätten?
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