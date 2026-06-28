5000 Euro Strafe wegen Behördenfehler gestrichen

Aufenthaltsverbot war gar nicht rechtswirksam

Doch der Kosovare ging dagegen rechtlich vor und legte Beschwerde ein. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot sei nie rechtskräftig geworden, da ihm der Bescheid nie zugestellt worden sei, argumentierte er beim Verfahren am Salzburger Landesverwaltungsgericht. Und er traf damit einen wunden Punkt. Das Gericht stellte nämlich fest, dass die Behörde den Bescheid nur über eine sogenannte öffentliche Bekanntmachung veröffentlichte, aber nie dem Betroffenen selbst schickte, weder per Post noch per Mail. Dabei hatte der Fremde seine kosovarische Adresse schon im Mai 2024 – vor der Ablehnung des Asylantrags – bekannt gegeben.