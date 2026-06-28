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Abkühlung als Luxusgut

Obdachlos – und der Hitze schutzlos ausgeliefert

Wien
28.06.2026 08:00
In U-Bahn-Stationen suchen Obdachlose Schutz vor der Hitze.
In U-Bahn-Stationen suchen Obdachlose Schutz vor der Hitze.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Charlotte Sequard-Poyer

„In meiner Wohnung ist es unerträglich heiß! – Sätze wie dieser sind derzeit in aller Munde. Doch was ist mit jenen Menschen, die gar kein Dach über dem Kopf haben und der Hitze damit schutzlos ausgeliefert sind? krone.at zeigt, wo es Hilfe und Abkühlung gibt – und was man selbst für Betroffene tun kann.

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Glühender Asphalt, selbst im Schatten sengende Hitze – Obdachlose sind den aktuellen Temperaturen besonders schutzlos ausgeliefert. „Schlafmangel, Stress und das ständige Mitführen des gesamten Hab und Guts verschärfen die Belastung“, betont das Neunerhaus in Wien die prekäre Lage für Betroffene. Die Hilfsorganisation bietet daher aktuell Abkühlung, Wasser, Ruhe, Essen, Beratung und medizinische Versorgung im „neunerhaus café“.

Auch die Caritas begleitet Obdachlose und Armutsgefährdete durch die Hitzeperiode. Im Tageszentrum am Wiener Hauptbahnhof sei der Andrang derzeit besonders hoch. 

„Not-Klimaoasen“ öffnen
Zusätzlich öffneten am Wochenende gleich zwei Pfarren jeweils eine „Not-Klimaoase“. So konnten sich Hilfesuchende am Samstag von 14 bis 17 Uhr in der Pfarre Canisisus im Bezirk Alsergrund abkühlen, am Sonntag ist dies von 14 bis 17 Uhr im Garten der Pfarre Atzgersdorf im Bezirk Liesing möglich.

Auch die VinziWerke stellen in ihren Notschlafstellen eine „Hydration Station“ zur Verfügung: „Für Menschen, die den Tag draußen oder in nicht gekühlten Räumen verbringen, werden die Temperaturen schnell zur echten Belastung.“

Der Samariterbund Wien eröffnete zudem eine „Coole Zone“ im Sozialmarkt Böckhgasse. Hier kann man mit geringem Einkommen nicht nur günstig einkaufen, sondern kann in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in einem klimatisierten Aufenthaltsbereich der Sommerhitze entfliehen.

Flucht vor Hitze
Hier finden Betroffene Schutz
  • Coole Zone Samariterbund-Sozialmarkt
    Böckhgasse 2-4, 1120 Wien
    Mo-Fr: 9-14 Uhr
  • VinziBett Notschlafstelle
    Simmeringer Hauptstraße 35
    1110 Wien
  • Not-Klimaoase der Caritas
    28.6. von 14-17 Uhr in der Ziedlergasse 14, 1230 Wien
  • Caritas-Tageszentrum am Wiener Hauptbahnhof
    Mo-So: 8 bis 18 Uhr
    Wiedner Gürtel 10
    1040 Wien

Wie kann man helfen?
Die Hilfsorganisationen appellieren indes unisono, mit einem wachsamen Auge durch Wien zu gehen: „Wirkt jemand verwirrt, reagiert nicht mehr oder bricht zusammen: sofort 144 wählen.“

Die Caritas startete zudem eine Sommersammlung für obdachlose Menschen. Dringend gesucht werden demnach unter anderem Kappen, Badetücher sowie Duschgel und Shampoo.

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