Obdachlos – und der Hitze schutzlos ausgeliefert

„In meiner Wohnung ist es unerträglich heiß! – Sätze wie dieser sind derzeit in aller Munde. Doch was ist mit jenen Menschen, die gar kein Dach über dem Kopf haben und der Hitze damit schutzlos ausgeliefert sind? krone.at zeigt, wo es Hilfe und Abkühlung gibt – und was man selbst für Betroffene tun kann.