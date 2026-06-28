Obdachlos – und der Hitze schutzlos ausgeliefert

„In meiner Wohnung ist es unerträglich heiß! – Sätze wie dieser sind derzeit in aller Munde. Doch was ist mit jenen Menschen, die gar kein Dach über dem Kopf haben und der Hitze damit schutzlos ausgeliefert sind? krone.at zeigt, wo es Hilfe und Abkühlung gibt – und was man selbst für Betroffene tun kann.
Glühender Asphalt, selbst im Schatten sengende Hitze – Obdachlose sind den aktuellen Temperaturen besonders schutzlos ausgeliefert. „Schlafmangel, Stress und das ständige Mitführen des gesamten Hab und Guts verschärfen die Belastung“, betont das Neunerhaus in Wien die prekäre Lage für Betroffene. Die Hilfsorganisation bietet daher aktuell Abkühlung, Wasser, Ruhe, Essen, Beratung und medizinische Versorgung im „neunerhaus café“.
Auch die Caritas begleitet Obdachlose und Armutsgefährdete durch die Hitzeperiode. Im Tageszentrum am Wiener Hauptbahnhof sei der Andrang derzeit besonders hoch.
„Not-Klimaoasen“ öffnen
Zusätzlich öffneten am Wochenende gleich zwei Pfarren jeweils eine „Not-Klimaoase“. So konnten sich Hilfesuchende am Samstag von 14 bis 17 Uhr in der Pfarre Canisisus im Bezirk Alsergrund abkühlen, am Sonntag ist dies von 14 bis 17 Uhr im Garten der Pfarre Atzgersdorf im Bezirk Liesing möglich.
Auch die VinziWerke stellen in ihren Notschlafstellen eine „Hydration Station“ zur Verfügung: „Für Menschen, die den Tag draußen oder in nicht gekühlten Räumen verbringen, werden die Temperaturen schnell zur echten Belastung.“
Der Samariterbund Wien eröffnete zudem eine „Coole Zone“ im Sozialmarkt Böckhgasse. Hier kann man mit geringem Einkommen nicht nur günstig einkaufen, sondern kann in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in einem klimatisierten Aufenthaltsbereich der Sommerhitze entfliehen.
Wie kann man helfen?
Die Hilfsorganisationen appellieren indes unisono, mit einem wachsamen Auge durch Wien zu gehen: „Wirkt jemand verwirrt, reagiert nicht mehr oder bricht zusammen: sofort 144 wählen.“
Die Caritas startete zudem eine Sommersammlung für obdachlose Menschen. Dringend gesucht werden demnach unter anderem Kappen, Badetücher sowie Duschgel und Shampoo.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.