Harry und Meghan nächtigen auf königlichem Anwesen

Wiedersehen bleibt offen

Der Besuch der Familie wird von mehreren Terminen begleitet: Harry wird etwa den einjährigen Countdown zu den Invictus Games eröffnen, die im Juli 2027 in Birmingham geplant sind. Das ist eine internationale Sportveranstaltung für Soldatinnen und Soldaten, die im Dienst oder im Einsatz verletzt wurden oder lebenslange Schäden, etwa durch Krankheiten, erlitten haben. Harry hat sie 2014 selbst ins Leben gerufen. Auch Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern von Wohltätigkeitsveranstaltungen sind geplant, denen der 41-Jährige auch nach seinem Umzug verbunden geblieben ist.