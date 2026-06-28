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Harry und Meghan nächtigen auf königlichem Anwesen

Royals
28.06.2026 08:00
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) planen eine Großbritannien-Reise mit ihren Kindern.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) planen eine Großbritannien-Reise mit ihren Kindern.(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)
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Von krone.at

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) werden bald nach Großbritannien reisen. Wie jetzt bekannt wurde, haben die beiden das Angebot von König Charles (77) angenommen, auf einem royalen Anwesen zu nächtigen. Es ist ein seltener gemeinsamer Besuch.

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Welche königliche Unterkunft genau für die Sussexes vorgesehen ist, wurde zunächst nicht bekannt. Auch Details zu den Sicherheitsmaßnahmen für Harry, Meghan und ihre beiden Kinder Archie (7) und Lilibet (5) wurden bisher nicht veröffentlicht. Entsprechende Regelungen unterliegen grundsätzlich dem britischen Innenministerium. Dieses hat in der Vergangenheit Polizeischutz für Harry bei seinen Besuchen im Vereinigten Königreich abgelehnt. Dieser ging in Berufung und verlor. Der Prinz und seine Ehefrau waren bereits 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgetreten und in die USA ausgewandert.

Nach dem Urteil sagte Harry, dass er die Sicherheit seiner Familie in Großbritannien nicht gewährleisten könne. Deshalb hat er bisher auch eine Übernachtung im Buckingham-Palast abgelehnt. Es ist also gut möglich, dass es sich um ein weniger bekanntes, abgelegeneres Gebäude handelt, in dem die Sussexes übernachten werden.

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Wiedersehen bleibt offen
Der Besuch der Familie wird von mehreren Terminen begleitet: Harry wird etwa den einjährigen Countdown zu den Invictus Games eröffnen, die im Juli 2027 in Birmingham geplant sind. Das ist eine internationale Sportveranstaltung für Soldatinnen und Soldaten, die im Dienst oder im Einsatz verletzt wurden oder lebenslange Schäden, etwa durch Krankheiten, erlitten haben. Harry hat sie 2014 selbst ins Leben gerufen. Auch Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern von Wohltätigkeitsveranstaltungen sind geplant, denen der 41-Jährige auch nach seinem Umzug verbunden geblieben ist.

Ein mögliches Wiedersehen mit seinem Vater, König Charles III., bleibt offen. Dieser traf seine Enkelkinder zuletzt vor ungefähr vier Jahren und Harry im vergangenen Jahr, aber nur kurz bei einer Tasse Tee. „Sie wissen, dass ich mein Land liebe, das habe ich immer getan, ungeachtet dessen, was manche Leute in diesem Land getan haben“, sagte Harry in Bezug auf seine Ehefrau und Kinder.

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