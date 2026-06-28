Bussi, Bussi! So viel Liebe für unsere WM-Helden

Sasa Kalajdzic wurde kurz nach seiner Einwechslung per Kopf zum ÖFB-Helden, er sicherte seiner Truppe in Kansas City Endrang zwei in der Gruppe J – nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Algerien, das es nun mit der Schweiz zu tun bekommt. Zuvor hatten für Österreich auch Marko Arnautovic (28.) und Marcel Sabitzer (55.) getroffen. Fünf Zähler davor schnitt Argentinien mit dem Punktemaximum ab. Zum Abschluss wurde der Siegeslauf auch ohne Bestbesetzung mit einem 3:1 in Dallas gegen Jordanien fortgesetzt. Giovani Lo Celso (19./Freistoß), Lautaro Martinez (31./Elfmeter) und Lionel Messi (80./Freistoß) mit seinem 19. WM-Tor trafen. Im Sechzehntelfinale geht es am Samstag in Miami gegen Kap Verde.