Bussi, Bussi! So viel Liebe für unsere WM-Helden

So viel Liebe! Zur besseren Verarbeitung des Nervenwahnsinns gegen Algerien holten sich Österreichs Teamkicker im Stadion in Kansas Bussis und Umarmungen von Frauen und Familienmitgliedern.
„Krone“-Fotograf Sepp Pail war zu Stelle und zückte sein Arbeitsgerät hurtig. Nicht auf das Spielfeld, sondern auf die Tribüne gerichtet. Dorthin begangen sich David Alaba, Marko Arnautovic und Co., nach Schlusspfiff, um die mitgereisten und anwesenden Freunde und Familienmitglieder zu begrüßen, sich zu bedanken und jede Menge Bussis und Umarmungen abzuholen. Die besten Bilder:
Hollywood-Stil
Für Österreichs Nationalteam war zuvor die Gruppenphase bei der WM im Hollywood-Stil zu Ende gegangen. Zuerst das Gegentor in Minute 93, dann der Ausgleich zum 3:3 gegen Algerien drei Minuten später, der der ÖFB-Auswahl ein Sechzehntelfinal-Duell mit Spanien am Donnerstag bescherte und auch die Algerier als einer der acht besten Drittplatzierten jubeln ließ. Die weiteren letzten Aufstiegstickets gingen am Samstag an Kroatien und die Demokratische Republik Kongo.
Sasa Kalajdzic wurde kurz nach seiner Einwechslung per Kopf zum ÖFB-Helden, er sicherte seiner Truppe in Kansas City Endrang zwei in der Gruppe J – nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Algerien, das es nun mit der Schweiz zu tun bekommt. Zuvor hatten für Österreich auch Marko Arnautovic (28.) und Marcel Sabitzer (55.) getroffen. Fünf Zähler davor schnitt Argentinien mit dem Punktemaximum ab. Zum Abschluss wurde der Siegeslauf auch ohne Bestbesetzung mit einem 3:1 in Dallas gegen Jordanien fortgesetzt. Giovani Lo Celso (19./Freistoß), Lautaro Martinez (31./Elfmeter) und Lionel Messi (80./Freistoß) mit seinem 19. WM-Tor trafen. Im Sechzehntelfinale geht es am Samstag in Miami gegen Kap Verde.
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