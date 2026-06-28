WM: Österreich wird zum großen Albtraum des Iran

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat zu hohen Hürden in der WM-Vorbereitung und auch während des Turniers geführt. Iranische Verbandsvertreter kritisierten die Maßnahmen als Benachteiligung und beklagten zudem, dass mehrere Betreuer und Funktionäre keine US-Visa erhalten hätten. Mit dem Last-Minute-Tor der Österreicher wurde die WM endgültig zum Albtraum für den Iran.