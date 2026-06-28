Dieser Job bietet Abkühlung bei minus 110 Grad

Es ist wohl der derzeit coolste Arbeitsplatz in Oberösterreich: Im Kurhaus Lebensquell Bad Zell gibt´s eine Kältekammer, bei der man bei minus 110 Grad bibbern kann. Und diese Möglichkeit nutzen nicht nur Gäste gerne aus. Auch in Linz gibt es bei Biogena eine ähnlich verlockende Kältekammer.