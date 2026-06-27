45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“

Nicht nur in Österreich steigen derzeit die Temperaturen in noch nicht gekannte Sphären – auch Paris leidet unter einer extremen Hitzewelle. Für den 21-jährigen Ulysse Zachary wird seine nur neun Quadratmeter große Dachgeschoßwohnung unter einem Zinkdach zur Belastungsprobe. „Es ist wie ein Ofen“, beschreibt er die Hitze. Um nachts überhaupt schlafen zu können, legt er sich „mit nassen Handtüchern ins Bett, um zu überleben“. Mit Ventilator und offenen Fenstern versucht er, der Hitze zu entkommen – doch Erleichterung gibt es kaum. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!