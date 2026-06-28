„Ritter“ der Nacht! Die Formel-1-Fans feiern durch

Jausengegner Spanien

Auch bei der legendären Burg in Spielberg und auf den Campingplätzen konnte gefeiert werden. „Wir waren so lange nicht mehr bei einer WM, und ich bin Patriot – deswegen sitze ich hier!“, sagte Jochen aus Kärnten, der wie alle anderen am Schluss trotz Müdigkeit nur noch Glücksmomente erlebte. Viele Partytiger feierten etwa erst im berühmten Tanzlokal „Froschkönig“, um dann im benachbarten „Rittersaal“ Österreich die Daumen zu drücken. Jürgen aus Tirol war vom Aufstieg überzeugt, wusste schon, wie es für Österreich weitergehen wird: „Jetzt kommt ja mit Spanien ein Jausengegner!“