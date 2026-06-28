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Die WM am Ring

„Ritter“ der Nacht! Die Formel-1-Fans feiern durch

Steiermark
28.06.2026 07:57
Kick schauen beim legendären Partystadl in Spielberg – leise blieb‘s da nicht.
Kick schauen beim legendären Partystadl in Spielberg – leise blieb‘s da nicht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Die Nacht auf Renntag Sonntag ist am Formel 1-Wochenende rund um den Red Bull Ring in Spielberg für viele Fans ohnehin traditionell eher eine „längere“. Dieses Mal war sie für die Motorsport-Fans eine noch speziellere, weil Fußball-Österreich um den WM-Aufstieg kämpfte. Die „Krone“ besuchte die Nachtschwärmer. Das Durchmachen sollte sich lohnen.

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Tagwache um vier Uhr in der Früh! Oder: Einfach gar nicht hinlegen. Vor dieser Entscheidung standen viele, viele Formel-1-Fans rund um das Gelände des Red Bull Rings in Spielberg. Denn am Tag des Großen Preises von Österreich regierte in den frühen Morgenstunden dann schon „König Fußball“ im Mekka des österreichischen Motorsports.

Erst Infusion, dann Aufstieg
Dass die Fans bei durchzechten Nächten und tropischen Temperaturen trotzdem „keine Schmerzen“ kennen, beweist Florian aus Vorarlberg. „Gestern habe ich noch eine Infusion bekommen, weil ich einen Sonnenstich hatte. Dadurch habe ich die Nacht danach gut geschlafen, deswegen war das in der Früh heute kein allzu großes Problem. Ich bin zwar kein großer Fußballfan, aber Großereignisse schaut man sich an!“

Ein fast schon romantisches Viewing in Spielberg.
Ein fast schon romantisches Viewing in Spielberg.(Bild: Andreas Tröster)
Die Aufräumarbeiten für die nächste Partynacht laufen schon.
Die Aufräumarbeiten für die nächste Partynacht laufen schon.(Bild: Andreas Tröster)
König Fußball regierte am Ring.
König Fußball regierte am Ring.(Bild: Andreas Tröster)
Auch die Arnie-Fans kamen auf ihre Rechnung.
Auch die Arnie-Fans kamen auf ihre Rechnung.(Bild: Andreas Tröster)
Stadl-Viewing-Moment für die Ewigkeit.
Stadl-Viewing-Moment für die Ewigkeit.(Bild: Andreas Tröster)
Der Moment des Tores von Kalajdzic.
Der Moment des Tores von Kalajdzic.(Bild: Andreas Tröster)
Auch die Formel-1-Fans konnten nicht glauben, was sie erlebt haben.
Auch die Formel-1-Fans konnten nicht glauben, was sie erlebt haben.(Bild: Andreas Tröster)
Jubel, Trubel, Heiterkeit!
Jubel, Trubel, Heiterkeit!(Bild: Andreas Tröster)
Ausgelassene Szenen beim Partystadl unweit der Strecke.
Ausgelassene Szenen beim Partystadl unweit der Strecke.(Bild: Andreas Tröster)

Nach dem irren Ausgleich hatten die Fans im Partystadl keine Worte mehr. „Das war einfach nur geisteskrank. In Wahrheit haben wir darum gebettelt, dass wir das verlieren. Aber jetzt schauen wir uns noch an, wie der Max Verstappen hier am Ring den Sieg holt. Dann war das ein Super-Wochenende“, lachte ein Wiener Freundes-Duo.

Im Rittersaal der „Burg“ in Spielberg herrschte gute Laune.
Im Rittersaal der „Burg“ in Spielberg herrschte gute Laune.(Bild: Andreas Tröster)

Jausengegner Spanien
Auch bei der legendären Burg in Spielberg und auf den Campingplätzen konnte gefeiert werden. „Wir waren so lange nicht mehr bei einer WM, und ich bin Patriot – deswegen sitze ich hier!“, sagte Jochen aus Kärnten, der wie alle anderen am Schluss trotz Müdigkeit nur noch Glücksmomente erlebte. Viele Partytiger feierten etwa erst im berühmten Tanzlokal  „Froschkönig“, um dann im benachbarten „Rittersaal“ Österreich die Daumen zu drücken. Jürgen aus Tirol war vom Aufstieg überzeugt, wusste schon, wie es für Österreich weitergehen wird: „Jetzt kommt ja mit Spanien ein Jausengegner!“

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