Rosacea: Man hielt Manuela für eine Alkoholikerin

Manuela, 46, leidet bereits seit vielen Jahren an der erblich bedingten Hauterkrankung und den damit einhergehenden roten Äderchen an Wangen und Nase. Nachdem sie eine deutliche Verschlechterung bemerkt hatte, entschied sie sich für eine Lasertherapie bei Dr. Barbara Franz – die „Krone“ war bei der Behandlung dabei.
„Bei einem Date wurde ich einmal gefragt, ob ich Alkoholikerin bin“, erzählt Manuela Huber (Name von der Redaktion geändert) von einem Mann, der ihre Äderchen und die damit einhergehenden Rötungen von Wangen und Nase falsch gedeutet und sie damit gekränkt hat.
