Rosacea: Man hielt Manuela für eine Alkoholikerin

Manuela, 46, leidet bereits seit vielen Jahren an der erblich bedingten Hauterkrankung und den damit einhergehenden roten Äderchen an Wangen und Nase. Nachdem sie eine deutliche Verschlechterung bemerkt hatte, entschied sie sich für eine Lasertherapie bei Dr. Barbara Franz – die „Krone“ war bei der Behandlung dabei.