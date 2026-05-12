Attacke gegen Wett-Fans! „Gruppe völlig Gestörter“

Laura Siegemund gewann ihr Auftaktmatch beim Masters in Rom, doch danach platzte der Deutschen der Kragen! Die 38-Jährige rechnete nach dem Spiel gnadenlos mit den Wett-Fans auf den Tribünen ab.
Gemeinsam mit ihrer russischen Doppelpartnerin Vera Zvonareva setzte sich Siegemund am Montag nach 1:53 Stunden mit 7:5 und 7:6 gegen Miyu Kato und Andreja Klepac durch. Sportlich rückte der Erfolg allerdings schnell in den Hintergrund. Grund dafür waren lautstarke Zwischenrufe und Störungen von den Rängen. „Das sind Leute, die brauchen echt einen Arzt. Da tut es mir echt leid. Ich hatte das auch gestern bei meinem Einzel. Das macht alles so kaputt“, schimpfte Siegemund bei Sky.
Hier ihre Wutrede im Video:
Nach dem Match stellte die Deutsche sogar einen Zuschauer direkt zur Rede.
„Die gehören nicht auf die Tennis-Anlage“
Siegemund forderte harte Konsequenzen: „Die Leute kommen mitten im Spiel und schreien rein. Sorry, das sind Leute, die müssen von der Security abtransportiert werden. Die gehören nicht auf so eine Tennis-Anlage.“
Besonders die Wett-Szene bringt die Deutsche auf die Palme. „Es sind coole Fans da, es sind viele Kids da. Es gibt Leute, die wirklich die Spieler unterstützen und dann sind wirklich diese Idioten da, die wetten und die sich so verhalten, dass es über alle Grenzen hinweggeht.“
Und weiter: „Die reden Sachen rein, das hat nichts mehr mit Respekt zu tun. Das macht alles kaputt, ich finde sowas echt beängstigend.“
„Gruppe völlig Gestörter“
Dabei betonte Siegemund, dass sie die Stimmung im Stadion grundsätzlich liebe. „Aber das hat damit nichts mehr zu tun. Da kommt eine Gruppe völlig Gestörter, schreit rein, labert dich beim Seitenwechsel zu. Die Leute gehören runter von der Anlage. Die gehören hier nicht hin.“
Besonders schockiert zeigte sich die Deutsche über Geschichten rund um verlorene Wetten. „Ich habe von einer Situation erfahren, in der jemand während eines Matches völlig ausgerastet ist, da er fünf Euro verloren hat. Da frage ich mich, was ist mit einem, der 500 Euro verloren hat. Da bekomme ich echt Angst.“
Siegemund schilderte zudem massive Hassnachrichten in sozialen Netzwerken. „Das sind die Leute, die dir auf Instagram schreiben: ‘Ich bringe deine ganze Familie um!‘, ‘Ich wünsche deiner ganzen Familie, dass sie an Krebs stirbt‘.“ Das Verhalten sei „schockierend“ und trete ihrer Meinung nach „immer in Rom“ auf. „Auf anderen Turnieren ist das nicht so. Ich will nur noch nach Hause“, sagte die 38-Jährige.
Zum Abschluss forderte sie klare Maßnahmen gegen die Störenfriede: Den „Geisteskranken“, die „kein Gefühl für den Sport“ hätten und mitten in den Ballwurf reinschreien würden, sollte man als erste Konsequenz sofort das Ticket wegnehmen.
User kommentierte: „Scheinheilig von Sky“
Interessant: Auch der Bezahlsender Sky musste sich in den Kommentaren ordentlich Kritik gefallen lassen. Schließlich werben die Sportsender immer wieder für Wettanbieter. „Zehn Sekunden nach dem Interview kam die Sky-Tipico-Werbung“, schrieb ein User. Ein anderer meinte: „Sky lässt sich von Sportwettenseiten sponsern, Laura Wontorra macht Werbung für Neobet und Oli Kahn für Tipico. In dieser Welt zählt eben nur noch, was du auf dem Konto hast. Auf Werte und Moral nimmt doch keiner mehr Rücksicht. Und dann noch so ein Interview posten, das ist einfach nur scheinheilig von Sky.“
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