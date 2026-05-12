Attacke gegen Wett-Fans! „Gruppe völlig Gestörter“

User kommentierte: „Scheinheilig von Sky“

Interessant: Auch der Bezahlsender Sky musste sich in den Kommentaren ordentlich Kritik gefallen lassen. Schließlich werben die Sportsender immer wieder für Wettanbieter. „Zehn Sekunden nach dem Interview kam die Sky-Tipico-Werbung“, schrieb ein User. Ein anderer meinte: „Sky lässt sich von Sportwettenseiten sponsern, Laura Wontorra macht Werbung für Neobet und Oli Kahn für Tipico. In dieser Welt zählt eben nur noch, was du auf dem Konto hast. Auf Werte und Moral nimmt doch keiner mehr Rücksicht. Und dann noch so ein Interview posten, das ist einfach nur scheinheilig von Sky.“