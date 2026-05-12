Erstmals im Jahr 2025
Vertreibungen durch Gewalt sind auf Rekordniveau
Erstmals sind im Jahr 2025 weltweit mehr Menschen durch Konflikte und menschengemachte Gewalt in ihrem Heimatland vertrieben worden als durch Naturkatastrophen.
2025 registrierte sie 32,2 Millionen Vertreibungen durch Konflikte und Gewalt, 60 Prozent mehr als im Jahr davor. Fast zwei Drittel davon betrafen den Iran und die Demokratische Republik Kongo.
Katastrophen wie Stürme und Überschwemmungen verursachten 29,9 Millionen Vertreibungen, 35 Prozent weniger als im Jahr davor. Dies entspricht nicht der Zahl der Betroffenen, da eine Person innerhalb eines Jahres auch mehrfach vertrieben werden kann.
Meisten Vertriebenen im Sudan
Insgesamt lebten im vergangenen Jahr 82,2 Millionen Menschen nicht in ihren angestammten Dörfern und Städten (2024: 83,5). Das war die zweithöchste je registrierte Zahl. Die IDMC wurde 1998 gegründet. Die meisten Vertriebenen gab es im Sudan, in Kolumbien, Syrien, Jemen und Afghanistan.
„Weltweites Versagen“
Der Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats (NRC), Jan Egeland, prangerte ein „weltweites Versagen bei der Konfliktprävention und beim grundlegenden Schutz der Zivilbevölkerung“, an. „So kann es nicht weitergehen“, warnte er.
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