Vertreibungen durch Gewalt sind auf Rekordniveau

Meisten Vertriebenen im Sudan

Insgesamt lebten im vergangenen Jahr 82,2 Millionen Menschen nicht in ihren angestammten Dörfern und Städten (2024: 83,5). Das war die zweithöchste je registrierte Zahl. Die IDMC wurde 1998 gegründet. Die meisten Vertriebenen gab es im Sudan, in Kolumbien, Syrien, Jemen und Afghanistan.