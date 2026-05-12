Wein-Pfand: Holpriger Start mit wenig Vielfalt

Viel Werbung wird nötig sein

Derzeit gibt es nur eine 0,75-Flasche für Weißwein, die mit einem Pfand von 60 Cent belegt ist, Flaschen für Rotwein sind geplant. Kisten soll es etwa ab Juni geben. Genau die hält Winzer Gernot Moser in Gols für unabdingbar: „Mit Einzelflaschen im Weinregal des Supermarktes wird das nicht funktionieren. Das geht nur, wenn alle Kisten verwenden, damit jeder seine Anzahl an Flaschen wieder zurückbekommt.“ Derzeit arbeite man auch noch an der Fülltechnik und an der Entfernung der Hülse nach der Rücknahme. Großmärkte würden Wein in Mehrwegflaschen erst ins Sortiment nehmen, wenn alles berücksichtigt sei. „Flaschen allein sind zu wenig. Und es wird viel Werbung brauchen.“