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„Inakzeptabel!“

Real Madrid? Kroos legt den Finger in die Wunde

La Liga
12.05.2026 09:57
Toni Kroos
Toni Kroos(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Toni Kroos spart nach der nächsten titellosen Saison von Real Madrid nicht mit Kritik! Nach der 0:2-Pleite im Clásico gegen Barcelona rechnet der Ex-Star der Königlichen schonungslos mit seinem ehemaligen Klub ab.

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Der ehemalige deutsche Nationalspieler zeigte sich nach der Niederlage gegen den FC Barcelona tief enttäuscht. Durch das 0:2 krönte sich Barça vorzeitig zum Meister, Real Madrid geht bereits das zweite Jahr in Folge leer aus. Im Podcast „Einfach mal Luppen“ stellte Kroos klar: „Eine (titellose Saison; Anm. d. Red.) ist schon sehr schwer durchzuwinken. Zwei sind nicht akzeptabel. Punkt. Das ist das Selbstverständnis von Real. Das wissen auch alle.“

Den Grund für die Krise? „Ein Ergebnis von einer langen schlechten Stimmung, außerhalb und innerhalb des Klubs. Auf allen Ebenen“, so Kroos.

Kroos hatte seine Karriere im Sommer 2024 bei Real Madrid beendet, verfolgt die Spiele seines Ex-Vereins aber weiterhin regelmäßig. Vor dem Clásico habe er allerdings keinerlei gutes Gefühl gehabt. „Überhaupt nicht“, antwortete Kroos auf die Frage, ob er an einen Sieg geglaubt habe.

Toni Kroos (re.) spielte von 2014 bis 2024 bei Real Madrid: Der Deutsche wechselte nach dem ...
Toni Kroos (re.) spielte von 2014 bis 2024 bei Real Madrid: Der Deutsche wechselte nach dem WM-Titel 2014 vom FC Bayern zu den Königlichen und beendete dort im Sommer 2024 seine Karriere.(Bild: Real Madrid)

Nach den frühen Treffern von Marcus Rashford (9.) und Ferran Torres (18.) seien die Hoffnungen endgültig verschwunden. Kroos verriet, dass er sich während des Spiels Notizen für den Podcast mit seinem Bruder Felix machte. „So wenig hatte ich irgendwie noch nie aufgeschrieben. Ich hatte noch nie irgendwie so wenig Hoffnung. Ich war ehrlich gesagt auch froh, als er vorbei war.“

„Es reicht halt einfach nicht“
Die Einstellung seiner ehemaligen Teamkollegen wollte er dennoch nicht infrage stellen. „Vielleicht waren sie auch motiviert. Ich sage ja nicht, dass sie nicht motiviert waren. Aber es reicht halt einfach nicht. Es reicht nicht – auf vielen Ebenen.“

Möglicherweise habe Real das Ergebnis sogar schon früh akzeptiert. „Real hat es geschafft, sich nicht abschießen zu lassen. Sie haben sich vernünftig präsentiert. Barcelona hatte genug mit dem 2:0. Und so war es ein Spiel, wo glaube ich alle in der 60. Minute unterschrieben hätten: ‘Komm, pfeif ab.‘“

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Mourinho als „Retter“?
Fest steht: Real Madrid muss sich in der Sommerpause hinterfragen. Ein Trainerwechsel scheint beschlossene Sache zu sein. Legende José Mourinho dürfte ante portas stehen. Die Frage ist, ob er den „Haufen“ bei den Königlichen zu einer Einheit formen kann. 

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