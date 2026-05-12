Real Madrid? Kroos legt den Finger in die Wunde

Der ehemalige deutsche Nationalspieler zeigte sich nach der Niederlage gegen den FC Barcelona tief enttäuscht. Durch das 0:2 krönte sich Barça vorzeitig zum Meister, Real Madrid geht bereits das zweite Jahr in Folge leer aus. Im Podcast „Einfach mal Luppen“ stellte Kroos klar: „Eine (titellose Saison; Anm. d. Red.) ist schon sehr schwer durchzuwinken. Zwei sind nicht akzeptabel. Punkt. Das ist das Selbstverständnis von Real. Das wissen auch alle.“