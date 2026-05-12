Ex-NATO-Chef wettert gegen Österreichs Neutralität

„Wir sollten zusammenstehen, uns gegenseitig helfen, Freihandelsabkommen schließen, Rohstoff- und Technologieabkommen. Wir sollten das einführen, was ich einen ,wirtschaftlichen Artikel 5‘ nenne, nach dem Vorbild des NATO-Artikels 5. Der besagt, dass wir einen Angriff auf einen von uns als einen Angriff auf alle betrachten. Genau das Gleiche sollte auch für wirtschaftliche Nötigung gelten.“ Rasmussen wird kommende Woche als Redner beim Europa-Forum Wachau erwartet.