Brandstiftung in Schule! Jetzt ermittelt Polizei

Kurz nach 3 Uhr früh wurde die Feuerwehr Hallein per Notruf in das örtliche Gymnasium beordert. In der Schule war ein Brand ausgebrochen. Bereits nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen. Während der Unterricht für rund 750 Schüler am Montag entfiel, fand die Mathematik-Matura wie geplant statt.