Brandstiftung in Schule! Jetzt ermittelt Polizei

Im Gymnasium in Hallein in Salzburg kam es Montagfrüh zu einem Brand. Der Unterricht entfiel daraufhin. Am Dienstag steht nach den ersten Ermittlungen fest: Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und ermittelt weiter in diese Richtung.
Kurz nach 3 Uhr früh wurde die Feuerwehr Hallein per Notruf in das örtliche Gymnasium beordert. In der Schule war ein Brand ausgebrochen. Bereits nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen. Während der Unterricht für rund 750 Schüler am Montag entfiel, fand die Mathematik-Matura wie geplant statt.
Wie die Polizei jetzt mitteilt, soll es Brandstiftung gewesen sein. Die Ermittler sicherten etliche Tatortspuren, die sich laut den Beamten derzeit in Auswertung befinden. „Es liegt der Verdacht nahe, dass Brandbeschleuniger angebracht wurden, die Ermittlungen werden weitergeführt“, schreibt die Polizei in einer Aussendung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.