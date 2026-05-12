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Neymar im Großkader

Rangnick hält sich bedeckt: Rätsel um ÖFB-Aufgebot

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.05.2026 09:33
Teamchef Ralf Rangnick
Teamchef Ralf Rangnick(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am Montag mussten alle WM-Teilnehmer einen provisorischen Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko einreichen. Der ÖFB nannte 53 Spieler, gab deren Namen jedoch noch nicht bekannt, was Rätsel aufwirft.

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Laut Medienberichten gehört auch der 34-jährige Stürmerstar Neymar (Santos FC) zum vorläufigen WM-Kader des brasilianischen Fußballverbands. Der anfällig für Verletzungen Neymar hatte sich zuletzt mehrfach enttäuscht über seine Nicht-Nominierung für Länderspiele Brasiliens gezeigt.

Im vorläufigen Aufgebot von Österreichs WM-Gegner Argentinien scheint auch Lionel Messi auf.

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Neymar absolvierte sein letztes Länderspiel im Oktober 2023 gegen Uruguay. Nationaltrainer Carlo Ancelotti will seinen endgültigen Kader am 18. Mai bekannt geben.

XXL-ÖFB-Kader
Der ÖFB nannte vorerst 53 Spieler, gab die Namen aber nicht bekannt, wie der Verband auf Nachfrage mitteilte. Spätestens am 1. Juni muss der endgültige WM-Kader nominiert werden. Dieser umfasst mindestens 23 und maximal 26 Spieler, darunter müssen sich mindestens drei Torhüter befinden. Am 1. Juni findet um 20:45 Uhr auch das ÖFB-Testspiel in Wien gegen Tunesien statt.

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