Rangnick hält sich bedeckt: Rätsel um ÖFB-Aufgebot

Am Montag mussten alle WM-Teilnehmer einen provisorischen Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko einreichen. Der ÖFB nannte 53 Spieler, gab deren Namen jedoch noch nicht bekannt, was Rätsel aufwirft.
Laut Medienberichten gehört auch der 34-jährige Stürmerstar Neymar (Santos FC) zum vorläufigen WM-Kader des brasilianischen Fußballverbands. Der anfällig für Verletzungen Neymar hatte sich zuletzt mehrfach enttäuscht über seine Nicht-Nominierung für Länderspiele Brasiliens gezeigt.
Im vorläufigen Aufgebot von Österreichs WM-Gegner Argentinien scheint auch Lionel Messi auf.
Neymar absolvierte sein letztes Länderspiel im Oktober 2023 gegen Uruguay. Nationaltrainer Carlo Ancelotti will seinen endgültigen Kader am 18. Mai bekannt geben.
XXL-ÖFB-Kader
Der ÖFB nannte vorerst 53 Spieler, gab die Namen aber nicht bekannt, wie der Verband auf Nachfrage mitteilte. Spätestens am 1. Juni muss der endgültige WM-Kader nominiert werden. Dieser umfasst mindestens 23 und maximal 26 Spieler, darunter müssen sich mindestens drei Torhüter befinden. Am 1. Juni findet um 20:45 Uhr auch das ÖFB-Testspiel in Wien gegen Tunesien statt.
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