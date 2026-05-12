Rangnick hält sich bedeckt: Rätsel um ÖFB-Aufgebot

XXL-ÖFB-Kader

Der ÖFB nannte vorerst 53 Spieler, gab die Namen aber nicht bekannt, wie der Verband auf Nachfrage mitteilte. Spätestens am 1. Juni muss der endgültige WM-Kader nominiert werden. Dieser umfasst mindestens 23 und maximal 26 Spieler, darunter müssen sich mindestens drei Torhüter befinden. Am 1. Juni findet um 20:45 Uhr auch das ÖFB-Testspiel in Wien gegen Tunesien statt.