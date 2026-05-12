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Meghan teilte Fotos

Wie süß! Lili herzt bei Familienausflug Cinderella

Royals
12.05.2026 09:47
Dieses Foto vom Familienausflug der Sussexes begeistert die Fans: Prinzessin Lilibet hatte ein ...
Dieses Foto vom Familienausflug der Sussexes begeistert die Fans: Prinzessin Lilibet hatte ein zuckersüßes Treffen mit einer waschechten Disney-Prinzessin.(Bild: instagram.com/meghan)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Prinzessinnen unter sich: Herzogin Meghan hat auf Instagram mehrere Bilder eines wahrlich magischen Familienausflugs gepostet. Und vor allem ein Foto sorgt bei den Fans für Entzücken: Es zeigt Prinzessin Lilibet in inniger Umarmung mit Cinderella.

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Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihren Kids Archie und Lilibet am Anfang der Woche eine ganz besonders süße Überraschung bereitet: Gemeinsam besuchten sie das Disneyland in Anaheim.

Geburtstage der Kinder gefeiert
Der Grund für diesen Ausflug? „Sie haben gemeinsam die Geburtstage der Kinder gefeiert“, verriet ein Insider dem „People“-Magazin. „Die Kinder sind viele Fahrgeschäfte gefahren und es war eine schöne Art, den Muttertag für Meghan und ihre Mama zu verlängern.“

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die Herzogin Meghan auf Instagram veröffentlicht hat:

Prinz Archie feierte ja bereits am 6. Mai seinen 7. Geburtstag, seine kleine Schwester Lilibet wird am 4. Juni fünf Jahre alt. 

Lili sorgt für Begeisterung
Herzogin Meghan teilte gleich mehrere Fotos von dem magischen Ausflug mit ihren Kids auf Instagram. Auf einem Foto sieht man die Herzogin von Sussex etwa beim Busseln mit Mama Doria Ragland, auf einem anderen Foto Hand in Hand mit ihren Kindern und Ehemann Prinz Harry.

Doch zwei Aufnahmen sind besonders herzig: Sie zeigen Prinzessin Lilibet beim Treffen mit zwei waschechten Disney-Prinzessinnen. Während Lili beim Treffen mit Prinzessin Aurora noch fast ein bisschen schüchtern wirkt und der Märchen-Schönheit nur zaghaft die Hand hinstreckt, gibt es für Cinderella eine dicke Umarmung.

Ein herzallerliebster Moment, der wohl nicht nur Meghan und Harry rührte, sondern auch ihre Fans begeistert. 

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Als es an dem Nachmittag im Disneyland aber auch noch zu einem Zusammentreffen mit Darth Vader und einem Startrooper kam, versteckte sich Lili dann doch lieber hinter dem Rücken von Papa Harry ...

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