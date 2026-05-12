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Hamann überzeugt:

Didi Kühbauer soll es Glasner und Hütter gleichtun

Bundesliga
12.05.2026 10:21
Didi Hamann (r.) rät Kühbauer (l.) zu einem Wechsel nach Frankfurt.
Didi Hamann (r.) rät Kühbauer (l.) zu einem Wechsel nach Frankfurt.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Didi Hamann traut seinem Namensvetter Didi Kühbauer einiges zu. Auch in Deutschland könne der Burgenländer allerhand bewegen, ist die Bayern-Legende überzeugt.

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Mit dem WAC gewann Kühbauer vergangene Saison den ÖFB-Cup – ein Kunststück, das er heuer als LASK-Trainer wiederholte. Mit den Linzern geht der 55-Jährige außerdem als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Bundesliga-Saison, der Traum vom Double ist zum Greifen nah.

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Scheint, als würde Kühbauer langsam aus der heimischen Bundesliga herauswachsen. Johnny Ertl meinte bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ etwa: „Deutschland wäre der nächste Schritt, aber ich würde nicht ausschließen, dass er in ein anderes Land geht.“

(Bild: Kronen Zeitung)

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„Gute Erfahrungen“ mit Österreichern
Auch Hamann, ebenfalls zu Gast in der ServusTV-Sendung, sieht Kühbauer als einen Trainer, der vom Profil her perfekt in die benachbarte Bundesliga passt. Welchen Verein der ehemalige DFB-Teamspieler für den LASK-Coach besonders im Auge hat? „Eintracht Frankfurt. Die haben gute Erfahrungen gemacht mit Oliver Glasner und Adi Hütter.“

Didi Hamann zu Gast bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“
Didi Hamann zu Gast bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“(Bild: Johannes Jank / ServusTV)

Auch für den scheidenden Crystal-Palace-Trainer fand Hamann durchwegs lobende Worte. „Ich glaube, dass wir ihn nächste Saison bei einem großen englischen Verein sehen werden“, traut er Glasner ebenfalls den nächsten großen Schritt zu.

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