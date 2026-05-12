Didi Kühbauer soll es Glasner und Hütter gleichtun

„Gute Erfahrungen“ mit Österreichern

Auch Hamann, ebenfalls zu Gast in der ServusTV-Sendung, sieht Kühbauer als einen Trainer, der vom Profil her perfekt in die benachbarte Bundesliga passt. Welchen Verein der ehemalige DFB-Teamspieler für den LASK-Coach besonders im Auge hat? „Eintracht Frankfurt. Die haben gute Erfahrungen gemacht mit Oliver Glasner und Adi Hütter.“