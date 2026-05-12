Stewart nennt Trump bei Königs-Gala „Drecksack“

Rockstar Rod Stewart sorgt mit einer bissigen Bemerkung über Donald Trump für Schlagzeilen. Während einer Gala in der Royal Albert Hall zum 50‑jährigen Jubiläum des King’s Trust gratulierte Stewart König Charles III. dafür, den von ihm als „Ratbag“ („Drecksack“) bezeichneten US‑Präsidenten „in seine Schranken gewiesen“ zu haben.
Vor den Augen und Ohren zahlreicher Promis sagte Stewart laut britischen Medien zum König: „Sie waren absolut großartig in Amerika – absolut großartig. Sie haben diesen kleinen Dreckskerl in seine Schranken gewiesen.“
Charles reagierte darauf offenbar amüsiert und lachte die Bemerkung weg. Neben ihm grinste auch Ronnie Wood.
Während seines Staatsbesuchs in den USA sprach Charles vor dem Kongress über Themen wie NATO, die Ukraine und den Klimaschutz – Positionen, die als klare Spitze gegen den Kurs Trumps verstanden werden könnten. Beim Staatsdinner scherzte der König zudem: „Ohne uns würden Sie heute Französisch sprechen.“
Später schwärmte Stewart auch gegenüber Königin Queen Camilla vom Auftritt ihres Mannes: „So großartig, so mutig, so stolz.“
Bei der Gala zum 50-jährigen Bestehen des The King‘s Trust waren zahlreiche Stars dabei – darunter George Clooney mit Ehefrau Amal Clooney, Benedict Cumberbatch, Idris Elba sowie Rita Ora und Craig David.
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