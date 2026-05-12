Emirate griffen im April wohl iranische Insel an

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ im Krieg Israels und der USA gegen den Iran im April die Islamische Republik attackiert.
Die emiratischen Gegenangriffe hätten sich gegen eine Raffinerie auf der iranischen Insel Lavan gerichtet, berichtete die US-Zeitung am Montag. Bisher waren Angriffe der Vereinigten Arabischen Emirate auf den Iran in dem Krieg nicht bekannt.
Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Angaben des „Wall Street Journal“ zunächst nicht unabhängig überprüfen. Der iranische Sender Irib hatte am 8. April berichtet, Raketen- und Drohnenangriffe unter anderem auf die Emirate seien „wenige Stunden nach dem Angriff auf die Ölanlagen der Insel Lavan“ ausgeführt worden.
Heftige iranische Angriffe in Emiraten
Die Emirate gehören zu den engsten Verbündeten der USA in der Golf-Region. Nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar war das Land stark von iranischen Angriffen betroffen. Dabei wurden nicht nur Einrichtungen mit Verbindungen zu den USA beschossen, sondern auch auf zivile Infrastruktur, Energieanlagen und Wahrzeichen.
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