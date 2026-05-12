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Brisanter Bericht:

Emirate griffen im April wohl iranische Insel an

Außenpolitik
12.05.2026 10:06
Ein Datum für die angebliche Attacke wurde nicht genannt.
Ein Datum für die angebliche Attacke wurde nicht genannt.(Bild: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ im Krieg Israels und der USA gegen den Iran im April die Islamische Republik attackiert.

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Die emiratischen Gegenangriffe hätten sich gegen eine Raffinerie auf der iranischen Insel Lavan gerichtet, berichtete die US-Zeitung am Montag. Bisher waren Angriffe der Vereinigten Arabischen Emirate auf den Iran in dem Krieg nicht bekannt.

Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Angaben des „Wall Street Journal“ zunächst nicht unabhängig überprüfen. Der iranische Sender Irib hatte am 8. April berichtet, Raketen- und Drohnenangriffe unter anderem auf die Emirate seien „wenige Stunden nach dem Angriff auf die Ölanlagen der Insel Lavan“ ausgeführt worden.

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