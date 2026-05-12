Emirate griffen im April wohl iranische Insel an

Heftige iranische Angriffe in Emiraten

Die Emirate gehören zu den engsten Verbündeten der USA in der Golf-Region. Nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar war das Land stark von iranischen Angriffen betroffen. Dabei wurden nicht nur Einrichtungen mit Verbindungen zu den USA beschossen, sondern auch auf zivile Infrastruktur, Energieanlagen und Wahrzeichen.