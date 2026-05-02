Haus stand in Vollbrand: Vater und Sohn verletzt

Der 59-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz in das LKH Rottenmann eingeliefert. Der 14-jährige Sohn, der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus war, litt unter Atembeschwerden, er wurde vom Roten Kreuz und einem Arzt vor Ort erstversorgt. Die genaue Ursache für das Unglück muss erst ermittelt werden.