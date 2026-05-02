Torhüter-Ikone beendet seine Karriere nach der WM

Ein legendärer Tohüter wird nach der WM seine Torwarthandschuhe an den Nagel hängen. Wie mexikanische Medien und Transferexperte Fabrizio Romano berichten, wird Guilermo Ochoa für Mexiko noch an seiner insgesamt sechsten Fußball-WM teilnehmen und dann seine Karriere beenden.
Was für ein würdiger Abschied für die Torwart-Ikone. Die WM, die unter anderem in seinem Heimatland Mexiko stattfindet, wird für Ochoa seine sechste und letzte sein. Der 40-Jährige hat angekündigt seine beeindruckende Karriere nach dem Turnier zu beenden.
„Der Abschied ist sicher nicht leicht, aber ich glaube, ich kann damit gut umgehen“, ließ der Torwart schon zuletzt gegenüber mexikanischen Medien anklingen. Nach über 150 Pflichtspielen im Nationaldress und zahlreichen Vereinsstationen in Europa wird er also auf der WM-Bühne verabschiedet werden.
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