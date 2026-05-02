Uni-Inquisition gegen Rudolf Taschner

Zwar könnte auch Taschners parlamentarische Kritik an der einen oder anderen Förderung für die Universitäten, gewissermaßen in Form einer kleinlichen Retourkutsche, zur Verweigerung des goldenen Doktordiploms geführt haben. Alles in allem aber stellt dies dem Verständnis von Meinungsfreiheit und Toleranz der betreffenden akademischen Gremien in Österreich alles andere als ein gutes Zeugnis aus.