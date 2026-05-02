Selenskyj kündigt höheren Sold für Streitkräfte an

Auch der Sold für Posten ohne Kampfeinsatz und für Streitkräfte im Hinterland soll erhöht werden. Fachleute schätzen, dass derzeit mehr als eine Million Menschen in der ukrainischen Armee dienen. Wie die höheren Ausgaben finanziert werden sollen, sagte Selenskyj nicht. Im April hatte die Europäische Union einen Kredit über 90 Milliarden Euro freigegeben. Berichten zufolge kann Kiew mit dem Geld nun erstmals direkt die Armee finanzieren. Die finanziellen Engpässe des Landes dürften sich aber weiter verschärfen, da die ukrainische Führung stark von ausländischer Hilfe abhängig ist.