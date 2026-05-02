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Neun Duelle, ein Sieg

Für Titel muss Salzburgs Unserie gegen Sturm enden

Red Bull Salzburg
02.05.2026 10:00
Salzburg (re. Vertessen) musste Sturm zuletzt öfters beim Jubeln zusehen.
Salzburg (re. Vertessen) musste Sturm zuletzt öfters beim Jubeln zusehen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Im Meisterkampf der österreichischen Bundesliga kommt es am Sonntag (17) zum Schlagerspiel zwischen Salzburg und Sturm Graz. Wollen die Bullen heuer wieder den Teller in die Höhe stemmen, muss eine Unserie gegen die Steirer ein Ende finden.

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Welch denkwürdige Duelle gab es zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz in der Vergangenheit. In der Blütezeit der Bullen hatten diese oft das bessere Ende für sich. Zuletzt entwickelten sich die Grazer aber immer mehr zum Angstgegner der Salzburger. In den vergangenen neun Duellen gewannen die Mozartstädter nur ein einziges Mal.

Aus im Cup: Am 4. April 2024 endete Salzburgs ÖFB-Cupreise im Halbfinale. In einem packenden Duell in der Red Bull Arena setzten sich die „Blackies“ am Ende 4:3 durch. Kurz danach war die Ära von Gerhard Struber bei den Bullen bekanntlich beendet.

Remis gerettet: Nur dreieinhalb Wochen später gastierten die Steirer erneut in Wals-Siezenheim. Sturm lag vier Spieltage vor Schluss drei Punkte vor Salzburg, führte durch einen Doppelpack von Ex-Bulle Alexander Prass zur Pause 2:0. Doch die Bullen kämpften sich zu einem 2:2, der Titelkampf blieb weiter offen. Am Ende fehlten der Truppe von Interimstrainer Onur Cinel zwei Zähler auf Platz eins.

Alexander Prass traf beim 2:2 gegen seinen Ex-Klub doppelt.
Alexander Prass traf beim 2:2 gegen seinen Ex-Klub doppelt.(Bild: GEPA)

Debakel in Graz: Der neunte Spieltag der Saison 2024/25 war einer für die Geschichtsbücher. Sturm schoss Salzburg – unter Trainer Pep Lijnders – mit 5:0 aus dem Stadion. Es war die höchste Niederlage der Salzburger gegen die Steirer.

Oumar Solet (M.) konnte es nicht glauben.
Oumar Solet (M.) konnte es nicht glauben.(Bild: Sepp Pail)
Ein Tag für die Geschichtsbücher: Salzburg verliert in Graz 0:5!
Ein Tag für die Geschichtsbücher: Salzburg verliert in Graz 0:5!(Bild: GEPA)

Letzter Erfolg: Der bislang letzte Dreier von Mads Bidstrup und Co. gegen das Team aus der Murmetropole datiert vom 2. März 2025. Nach 0:1-Rückstand wachten die Salzburger in Hälfte zwei auf und überliefen die Gäste in den letzten 20 Minuten. Am Ende stand ein wichtiger und verdienter 3:1-Erfolg.

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Nachsehen gehabt: Doch auf dieses 3:1 folgten zwei Niederlagen in den zwei Duellen in der Meistergruppe. Auch 2024/25 jubelte – auch dank dieser Erfolge – Sturm über den Bundesliga-Titel.

Sieg Pflicht: In dieser Saison haben die Bullen gegen die Schwarz-Weißen daheim 0:2 verloren, zuletzt zweimal 1:1 gespielt. Yorbe Vertessen erlöste die Bullen im März nach vier torlosen Spielen mit einem sehenswerten Treffer zum 1:0. Am Ende reichte es zum fünften Mal in Folge gegen die Grazer nicht zu einem Dreier. Will Salzburg heuer wieder den Meisterteller in die Höhe stemmen, muss diese Unserie ein Ende finden und Sonntag (Red Bull Arena, 17 Uhr) der erste Sieg gegen Sturm seit März ‘25 gelingen . . .

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