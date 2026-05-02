Für Titel muss Salzburgs Unserie gegen Sturm enden

Sieg Pflicht: In dieser Saison haben die Bullen gegen die Schwarz-Weißen daheim 0:2 verloren, zuletzt zweimal 1:1 gespielt. Yorbe Vertessen erlöste die Bullen im März nach vier torlosen Spielen mit einem sehenswerten Treffer zum 1:0. Am Ende reichte es zum fünften Mal in Folge gegen die Grazer nicht zu einem Dreier. Will Salzburg heuer wieder den Meisterteller in die Höhe stemmen, muss diese Unserie ein Ende finden und Sonntag (Red Bull Arena, 17 Uhr) der erste Sieg gegen Sturm seit März ‘25 gelingen . . .