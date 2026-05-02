Die Schnaps-Idee für die Budgetsanierung

Es ist zwar eine „Schnaps-Idee“, aber es ist auch eine jener Maßnahmen der Politik, für die viele ein gewisses Verständnis haben werden: Die Regierung erhöht im Doppelbudget 2027/28 die Steuer auf hochprozentigen Alkohol um 30 Prozent. Ein Gin Tonic wird dann um fünf Cent teurer, die Flasche Wodka etwa einen Euro.