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„Krone“-Kommentar

Die Schnaps-Idee für die Budgetsanierung

Kolumnen
02.05.2026 09:00
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Vergil Siegl
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Vergil Siegl(Bild: Imre Antal)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl
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Es ist zwar eine „Schnaps-Idee“, aber es ist auch eine jener Maßnahmen der Politik, für die viele ein gewisses Verständnis haben werden: Die Regierung erhöht im Doppelbudget 2027/28 die Steuer auf hochprozentigen Alkohol um 30 Prozent. Ein Gin Tonic wird dann um fünf Cent teurer, die Flasche Wodka etwa einen Euro.

Bevor Sie auf die Tischkante hauen: Ich hab mich auch aufgeregt. Aber nach kurzem Nachdenken sage ich: Das ist noch einer der vernünftigsten Aspekte des jüngst präsentierten Sparpakets.

Warum? Erstens: Wir Österreicher trinken zwölf Liter Reinalkohol pro Kopf und Jahr – europäische Spitze. Eine kleine Lenkungssteuer tut gesundheitlich nicht weh, im Gegenteil. Zweitens: Wer sich teuren Gin oder Cocktails leistet, verkraftet auch die paar Cent mehr. Das ist keine Sozialsteuer, sondern eine Genießerabgabe.

Und drittens: Die Alternativen wären schlimmer: höhere Lohnsteuer, kürzeres Pflegegeld oder Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Dagegen ist die Schnapssteuer geradezu mild. Sogar Bier und Wein hat die Regierung ausgenommen.

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Ja, ich kenne das Bonmot von den Stammtischen: „Wie soll man diese Regierung und ihre Sparbemühungen bloß ertragen? Und dann wird ausgerechnet der Alkohol teurer!“ Lustig – aber in diesem Fall unfair. Der Staat braucht das Geld. Fünf Milliarden Euro müssen zusammenkommen.

Also: Von allen Hämmern, die derzeit auf uns niederprasseln, ist dieser hier der kleinste. Vielleicht trinken wir am Ende sogar ein bisschen weniger – was auch nicht schaden kann.

Prost – und bleiben Sie gesund!

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