Höhere US-Zölle „für Arbeitsplätze in Europa Gift“

Das Weiße Haus habe stets deutlich gemacht, dass sich Trump vorbehalte, Zollsätze anzupassen, wenn Handelspartner ihren Verpflichtungen nicht nachkämen. Die USA zählen traditionell zu den wichtigsten Auslandsmärkten europäischer Autobauer, vor allem für Porsche, BMW und Mercedes. Die Branche war im vergangenen Jahr von den Zöllen bereits stark gebeutelt. Ursprünglich hatte ein Zollsatz von 2,5 Prozent gegolten, dieser wurde auf 27,5 Prozent angehoben und im August 2025 nach dem Deal mit der EU auf 15 Prozent reduziert.



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