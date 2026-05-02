Ski-Ass verkündet überraschende Trennung

„Die letzten vier Jahre haben mir sehr viel bedeutet“, schreibt Robinson auf Instagram in Richtung ihres nun ehemaligen Ausrüsters Salomon und weiter: „Ich bin unglaublich dankbar für all die Menschen, die ich in diesem so wichtigen Abschnitt meiner Karriere kennengelernt und mit denen ich zusammengearbeitet habe. Wir haben gemeinsam großartige Erfolge gefeiert und Erfahrungen geteilt, die ich für immer in Erinnerung behalten werde.“