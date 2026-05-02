Ski-Ass verkündet überraschende Trennung

Nach einer Saison voller Höhen und Tiefen hat sich Alice Robinso zu einem doch überraschenden Schritt entschieden. Die Neuseeländerin hat auf Social Media verkündet, dass sie künftig nicht mehr auf die Dienste von Salomon und damit auch von Servicemann Michael Haas bauen wird. Zum Abschied gibt es noch einige emotionale Worte und eine kryptische Ankündigung.
„Die letzten vier Jahre haben mir sehr viel bedeutet“, schreibt Robinson auf Instagram in Richtung ihres nun ehemaligen Ausrüsters Salomon und weiter: „Ich bin unglaublich dankbar für all die Menschen, die ich in diesem so wichtigen Abschnitt meiner Karriere kennengelernt und mit denen ich zusammengearbeitet habe. Wir haben gemeinsam großartige Erfolge gefeiert und Erfahrungen geteilt, die ich für immer in Erinnerung behalten werde.“
Es ist durchaus ein überraschender Schritt. Obwohl Robinson in der vergangenen Saison auch mit einer schwierigen Phase zu kämpfen hatte, konnte sie sich weiterhin an der Spitze des Ski-Weltcups profilieren. Am Ende landete die 24-Jährige auf dem fünften Rang in der Gesamtwertung.
„Etwas Neues kommt“
Dennoch sucht sie nun offenbar neue Impulse. Wer nun das Vertrauen der Neuseeländerin erhält, dazu möchte sie sich noch nicht detailierter äußern. „Etwas Neues kommt, bleibt dran“, lässt sie lediglich wissen.
Besonders emotional fällt der Abschied von Servicemann Haas aus: „Worte können nicht beschreiben, wie dankbar ich bin. Es kommt selten vor, jemanden zu treffen, mit dem man sich so mühelos versteht. Deine Arbeitsmoral, deine Freundlichkeit und deine Art haben unsere Zusammenarbeit zu etwas ganz Besonderem gemacht. Danke, dass du immer da warst und jeden Tag 110 Prozent gegeben hast. Du bist der Beste.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.