Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionale Botschaft

Ski-Ass verkündet überraschende Trennung

Ski Alpin
02.05.2026 10:00
Alice Robinson ist auf der Suche nach neuen Impulsen.
Alice Robinson ist auf der Suche nach neuen Impulsen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach einer Saison voller Höhen und Tiefen hat sich Alice Robinso zu einem doch überraschenden Schritt entschieden. Die Neuseeländerin hat auf Social Media verkündet, dass sie künftig nicht mehr auf die Dienste von Salomon und damit auch von Servicemann Michael Haas bauen wird. Zum Abschied gibt es noch einige emotionale Worte und eine kryptische Ankündigung.

0 Kommentare

„Die letzten vier Jahre haben mir sehr viel bedeutet“, schreibt Robinson auf Instagram in Richtung ihres nun ehemaligen Ausrüsters Salomon und weiter: „Ich bin unglaublich dankbar für all die Menschen, die ich in diesem so wichtigen Abschnitt meiner Karriere kennengelernt und mit denen ich zusammengearbeitet habe. Wir haben gemeinsam großartige Erfolge gefeiert und Erfahrungen geteilt, die ich für immer in Erinnerung behalten werde.“

Es ist durchaus ein überraschender Schritt. Obwohl Robinson in der vergangenen Saison auch mit einer schwierigen Phase zu kämpfen hatte, konnte sie sich weiterhin an der Spitze des Ski-Weltcups profilieren. Am Ende landete die 24-Jährige auf dem fünften Rang in der Gesamtwertung.

„Etwas Neues kommt“
Dennoch sucht sie nun offenbar neue Impulse. Wer nun das Vertrauen der Neuseeländerin erhält, dazu möchte sie sich noch nicht detailierter äußern. „Etwas Neues kommt, bleibt dran“, lässt sie lediglich wissen.

Lesen Sie auch:
Kehrt Lindsey Vonn noch einmal in den Ski-Weltcup zurück?
Vonn gibt Update
„Universum der Schmerzen“ und mögliches Comeback
02.05.2026
Gegen ihre Kritiker
Vonn-Seitenhieb: „Manchmal hab ich das Gefühl …“
28.04.2026

Besonders emotional fällt der Abschied von Servicemann Haas aus: „Worte können nicht beschreiben, wie dankbar ich bin. Es kommt selten vor, jemanden zu treffen, mit dem man sich so mühelos versteht. Deine Arbeitsmoral, deine Freundlichkeit und deine Art haben unsere Zusammenarbeit zu etwas ganz Besonderem gemacht. Danke, dass du immer da warst und jeden Tag 110 Prozent gegeben hast. Du bist der Beste.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
02.05.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
120.011 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
112.889 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Vorarlberg
Mutter ließ Baby mit Behinderung in Klinik zurück
87.156 mal gelesen
Das Kind kam bereits im Jänner am Landeskrankenhaus Feldkirch zur Welt und lebt seitdem im ...
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3275 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
871 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Innenpolitik
Kickl vs. Babler: Ihre deftigsten Sager am 1. Mai
619 mal kommentiert
Fernduell zwischen Andreas Babler (li.) und Herbert Kickl am 1. Mai: Die Roten marschierten in ...
Mehr Ski Alpin
Emotionale Botschaft
Ski-Ass verkündet überraschende Trennung
Vonn gibt Update
„Universum der Schmerzen“ und mögliches Comeback
Nach Aus bei Hirscher
„Rebellisches Mindset“: Kristoffersen-Wechsel fix!
Imposantes Sixpack
Welcher Ski-Hero busselt hier im Liebesurlaub?
Führungs-Beben
Veränderung im ÖSV! Christian Scherer hört auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf