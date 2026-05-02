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Im Alter von 59 Jahren

Trauer um Sport-Held! Alessandro Zanardi ist tot

Formel 1
02.05.2026 10:54
Große Trauer um Alessandro Zanardi
Große Trauer um Alessandro Zanardi(Bild: AP/Alastair Grant)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt! Der ehemalige Rennfahrer und Paralympics-Sieger Alessandro „Alex“ Zanardi ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Seine Familie gab bekannt, dass er friedlich im Kreis seiner Nächsten verstorben sei. 

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Der ehemalige Formel-1-Pilot und spätere Paralympics-Sportler Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie mit. Der Italiener hatte bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring in Brandenburg 2001 beide Beine verloren. Danach fing er im Parasport mit dem Radsport an und gewann mit dem Handbike vier Gold- sowie zwei Silbermedaillen bei Paralympischen Spielen. Zanardi war in der Formel 1 zwischen 1991 und 1999 bei über 40 Rennen dabei.

Alessandro Zanardi
Alessandro Zanardi(Bild: AP/Fernando Bustamante)

Er fuhr unter anderem für Lotus und Williams. Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere verunglückte er nach einem Boxenstopp bei einem Rennen in der Champ-Car-Serie auf dem Lausitzring schwer. Ihm mussten beide Beine amputiert werden. Bei den Paralympischen Spielen in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 war er im Radsport erfolgreich.

Weiterer schwerer Unfall 2020 in der Toskana
Die Leidensgeschichte für den Italiener war aber noch nicht vorbei: 2020 verlor Zanardi bei einem Benefizrennen in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike und kollidierte mit einem Lastwagen. Dabei erlitt er schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen. Er schwebte damals lange Zeit in Lebensgefahr.

Zur Todesursache machte die Familie keine genaueren Angaben. Zanardi sei am Freitagabend plötzlich verstorben. „Alex ist friedlich eingeschlafen, umgeben von der Zuneigung seiner Angehörigen“, heißt es in ihrer Mitteilung.

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni(Bild: AFP/ALBERTO PIZZOLI)

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni würdigte Zanardi als „außergewöhnlichen Menschen, der jede Prüfung des Lebens in eine Lektion in Mut, Stärke und Würde verwandeln konnte“. „Mit seinen sportlichen Erfolgen, seinem Vorbild und seiner Menschlichkeit hat er uns allen viel mehr als nur einen Sieg geschenkt: Er hat uns Hoffnung, Stolz und die Kraft gegeben, niemals aufzugeben.“

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