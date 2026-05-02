Wegen Schlüsselbox: Einbruch war nicht gedeckt

Sich von Versicherung beraten lassen

Die Arbeiterkammer Wien meint, dass in solchen Fällen meist kein Versicherungsschutz besteht. Dort empfiehlt man, bei Einrichtung eines Schlüsseltresors (Anmerkung: wird als sicherer als eine Box eingestuft) eine Meldung an die Versicherung zu erstatten und den Versicherungsschutz dahingehend in der Polizze explizit ausweisen zu lassen. Sollte das nicht möglich sein, kann man eine Versicherung aussuchen, die diese Konstellation deckt.