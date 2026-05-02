Wegen Schlüsselbox: Einbruch war nicht gedeckt

Vor allem ältere Menschen sind im Notfall auf Schlüsselboxen angewiesen. Doch Achtung: Versichert ist das nicht immer! Bei Anschaffung unbedingt durch die Versicherung beraten lassen.
„Bei meiner Mutter wurde im März nachts eingebrochen“, schildert Christian D. der Ombudsfrau. Die 82-jährige Wienerin hat die Täter überrascht, woraufhin diese flüchteten. Damit ihre Heimhilfen in die Wohnung kommen können, war neben der Tür ein Schlüsselkasten montiert. Den hatten die Täter aufgebrochen, um reinzukommen. Die Schlüssel haben sie auf der Flucht mitgenommen. Deshalb wurden ein neues Schloss und neue Schlüssel um 460 Euro bestellt.
Nachdem Herr D. die Rechnung bei der Haushaltsversicherung eingereicht hatte, kam die Absage – die Kosten würden nicht übernommen.
Schlüsselboxen haben geringe Sicherheit
Auch die Ombudsfrau hat bei der Allianz nachgefragt. Für Versicherungen werden Schlüsselboxen wegen ihrer geringen Sicherheit als kritisch eingestuft und sind im Versicherungsschutz nicht abgedeckt, hieß es. Aus diesem Grund rate man als Branche ausdrücklich davon ab, diese zur Aufbewahrung von Hausschlüsseln zu verwenden.
Als Alternative werde empfohlen, auf Hausnotruf- und Rufhilfesysteme, angeboten von diversen Pflegeorganisationen, zurückzugreifen. Diese Systeme würden einen Notruf mit klar geregelten Formen der Schlüsselhinterlegung oder -verwaltung kombinieren. Die Empfehlung laute daher, Sicherheits- und Unterstützungsmaßnahmen immer ganzheitlich zu betrachten und vor der Umsetzung einer Lösung das Gespräch mit qualifizierten Versicherungsberatern zu suchen.
Sich von Versicherung beraten lassen
Die Arbeiterkammer Wien meint, dass in solchen Fällen meist kein Versicherungsschutz besteht. Dort empfiehlt man, bei Einrichtung eines Schlüsseltresors (Anmerkung: wird als sicherer als eine Box eingestuft) eine Meldung an die Versicherung zu erstatten und den Versicherungsschutz dahingehend in der Polizze explizit ausweisen zu lassen. Sollte das nicht möglich sein, kann man eine Versicherung aussuchen, die diese Konstellation deckt.
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