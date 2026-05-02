Mann (21) rastete bei Weihnachtsfeier total aus

Mit Barhocker geworfen

Man hilft ihm auf die Sprünge. Er hat die Kellnerin wüst beschimpft. Er spuckte den Wirt an und bedrohte ihn mit den Worten „Ich stich dich ab, ich bring dich um!“, ehe er einen Barhocker nach dem Mann warf, mit den Fäusten auf ihn einschlug und ihn biss. „Wir fielen zwischen Tisch und Bänke. Also wild, wild, wild“, sagt der Gastronom.