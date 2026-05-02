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Nachspiel vor Gericht

Mann (21) rastete bei Weihnachtsfeier total aus

Burgenland
02.05.2026 10:00
Florian Astl übernahm die Verteidigung des Angeklagten.
Florian Astl übernahm die Verteidigung des Angeklagten.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Ein 21-Jähriger verdrosch einen Wirt vor den Augen der Kollegen – für ihn folgen drei Monate Haft! Der Mann gab beim Prozess an, Cannabis geraucht und Alkohol getrunken zu haben.

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Der Angeklagte dürfte die „Krone“ nicht regelmäßig lesen. Denn alle Jahre wieder schreiben wir im Advent, dass der Rahmen einer Firmen-Weihnachtsfeier nicht dazu da ist, um aus selbigem zu fallen.

„Frische Luft geschnappt“
30. November 2025, ein Lokal im Bezirk Oberwart. Warm war’s, dagegen konnte auch das eine oder andere kühle Getränk an der Bar keine Abhilfe schaffen. Also ging der 21-Jährige vor die Tür, um frische Luft zu schnappen. „Sagen wir so“, meint ein Zeuge: „Als er wieder zurückgekommen ist, war sein Gemütszustand ein gänzlich veränderter.“

Beim Prozess in Eisenstadt gibt der Burgenländer an, bereits vor Beginn der Weihnachtsfeier Cannabis geraucht und Alkohol getrunken zu haben. Harte Drogen seien allerdings nicht im Spiel gewesen. „Was genau dort und dazwischen passiert ist, weiß ich nicht mehr. Ich wachte erst am nächsten Tag in der ,Geschlossenen’ auf.“

Mit Barhocker geworfen
Man hilft ihm auf die Sprünge. Er hat die Kellnerin wüst beschimpft. Er spuckte den Wirt an und bedrohte ihn mit den Worten „Ich stich dich ab, ich bring dich um!“, ehe er einen Barhocker nach dem Mann warf, mit den Fäusten auf ihn einschlug und ihn biss. „Wir fielen zwischen Tisch und Bänke. Also wild, wild, wild“, sagt der Gastronom.

Vorfall heruntergespielt
Bereits 2024 war der Angeklagte wegen eines Raubes zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Er bekam Aufschub, um einen Drogenentzug zu machen. Mittlerweile wurde diese Strafe bedingt nachgelassen. Der Vorfall bei der Weihnachtsfeier wird heruntergespielt: „Ich machte mich doch nicht zu, damit ich mich komplett aufführe und nochmal sitzen gehe!“

Er geht. Drei Monate unbedingte Haft wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung. Das kaputte Mobiliar kostet ihn 1320 Euro. Er akzeptiert. 

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