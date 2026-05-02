Mit letztem Gruß
Wal „Timmy“ ist endlich in Freiheit geschwommen!
Am Samstagvormittag hat sich das Schicksal des Buckelwals „Timmy“ offenbar entschieden. Gegen 9 Uhr ist das Tier aus der Barge geschwommen und befindet sich nun im offenen Meer. Ob dabei nachgeholfen wurde oder „Timmy“ den Weg selbst fand, ist laut Berichten unklar. Fest steht: Der Wal ist nicht mehr in dem als „Reisebett“ bezeichneten Transportbehälter.
Nachdem „Timmy“ die Barge verlassen hatte, tauchte er noch einmal kurz neben dem Schiff auf. Dabei soll er eine Fontäne ausgestoßen haben – ehe er schließlich abtauchte und verschwand.
Wetter verzögerte Transport
Zuvor hatte das Wetter den Transport am Freitag vorübergehend ausgebremst. Am Übergang zwischen Ost- und Nordsee musste der Konvoi wegen hohen Wellengangs den Kurs ändern und zunächst wieder Richtung Süden fahren.
In dieser Phase wurde zwar das Absperrnetz an der Barge entfernt, eine Freilassung erfolgte jedoch noch nicht.
Der Sender NEWS5 dokumentiert die Freilassung des Wals live:
Zwischenzeitlich unruhig
Nach Angaben der deutschen „Bild“ wirkte „Timmy“ zwischenzeitlich panisch. Der Wal habe wiederholt Fontänen ausgestoßen und einen Buckel gemacht. Eine Tierärztin befand sich demnach an Bord des Konvois, um das Tier zu betreuen.
Zäher Weg Richtung Freiheit
Am Samstag bewegte sich der Schlepper gemeinsam mit der Barge und einem Begleitschiff weiterhin nördlich der nördlichsten Spitze Dänemarks in Richtung Norwegen – zunächst nur sehr langsam. Der genaue Zeitpunkt und Ort der Freilassung hingen von den Bedingungen auf hoher See ab.
Wochenlange Rettungsaktion
Der etwa zwölf Meter lange Buckelwal hatte zuvor rund vier Wochen vor der deutschen Insel Poel bei Wismar ausgeharrt. Trotz Kritik von Fachleuten und Tierschutzorganisationen hatte eine private Initiative seit Mitte April versucht, das Tier zu bergen. Am vergangenen Dienstag war es schließlich gelungen, den Wal in die mit Wasser gefüllte Barge zu bugsieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.