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Wal „Timmy“ ist endlich in Freiheit geschwommen!

Ausland
02.05.2026 09:25
Abschied mit Fontäne – nun ist die Hoffnung groß, dass der Wal wieder zu alten Kräften finden ...
Abschied mit Fontäne – nun ist die Hoffnung groß, dass der Wal wieder zu alten Kräften finden kann.(Bild: NEWS5)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Samstagvormittag hat sich das Schicksal des Buckelwals „Timmy“ offenbar entschieden. Gegen 9 Uhr ist das Tier aus der Barge geschwommen und befindet sich nun im offenen Meer. Ob dabei nachgeholfen wurde oder „Timmy“ den Weg selbst fand, ist laut Berichten unklar. Fest steht: Der Wal ist nicht mehr in dem als „Reisebett“ bezeichneten Transportbehälter.

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Nachdem „Timmy“ die Barge verlassen hatte, tauchte er noch einmal kurz neben dem Schiff auf. Dabei soll er eine Fontäne ausgestoßen haben – ehe er schließlich abtauchte und verschwand.

Wetter verzögerte Transport
Zuvor hatte das Wetter den Transport am Freitag vorübergehend ausgebremst. Am Übergang zwischen Ost- und Nordsee musste der Konvoi wegen hohen Wellengangs den Kurs ändern und zunächst wieder Richtung Süden fahren.

In dieser Phase wurde zwar das Absperrnetz an der Barge entfernt, eine Freilassung erfolgte jedoch noch nicht.

Der Sender NEWS5 dokumentiert die Freilassung des Wals live:

Zwischenzeitlich unruhig
Nach Angaben der deutschen „Bild“ wirkte „Timmy“ zwischenzeitlich panisch. Der Wal habe wiederholt Fontänen ausgestoßen und einen Buckel gemacht. Eine Tierärztin befand sich demnach an Bord des Konvois, um das Tier zu betreuen.

Am Samstag ging es dann plötzlich ganz schnell, nach wochenlangen Rettungsversuchen ist der ...
Am Samstag ging es dann plötzlich ganz schnell, nach wochenlangen Rettungsversuchen ist der Buckelwal endlich wieder im offenen Meer.(Bild: APA/dpa/Philip Dulian)
Viel Platz hatte der Meeresriese in der Barge freilich nicht – doch sie war sein Weg in die ...
Viel Platz hatte der Meeresriese in der Barge freilich nicht – doch sie war sein Weg in die Freiheit.(Bild: APA/dpa/Philip Dulian)
„Timmy“ war mit einem Schlepper, einer Barge und einem Begleitschiff unterwegs.
„Timmy“ war mit einem Schlepper, einer Barge und einem Begleitschiff unterwegs.(Bild: APA/dpa/Bodo Marks)

Zäher Weg Richtung Freiheit
Am Samstag bewegte sich der Schlepper gemeinsam mit der Barge und einem Begleitschiff weiterhin nördlich der nördlichsten Spitze Dänemarks in Richtung Norwegen – zunächst nur sehr langsam. Der genaue Zeitpunkt und Ort der Freilassung hingen von den Bedingungen auf hoher See ab.

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Wochenlange Rettungsaktion
Der etwa zwölf Meter lange Buckelwal hatte zuvor rund vier Wochen vor der deutschen Insel Poel bei Wismar ausgeharrt. Trotz Kritik von Fachleuten und Tierschutzorganisationen hatte eine private Initiative seit Mitte April versucht, das Tier zu bergen. Am vergangenen Dienstag war es schließlich gelungen, den Wal in die mit Wasser gefüllte Barge zu bugsieren.

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