Wal „Timmy“ ist endlich in Freiheit geschwommen!

Am Samstagvormittag hat sich das Schicksal des Buckelwals „Timmy“ offenbar entschieden. Gegen 9 Uhr ist das Tier aus der Barge geschwommen und befindet sich nun im offenen Meer. Ob dabei nachgeholfen wurde oder „Timmy“ den Weg selbst fand, ist laut Berichten unklar. Fest steht: Der Wal ist nicht mehr in dem als „Reisebett“ bezeichneten Transportbehälter.