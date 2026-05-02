Diebe zerstörten Maibaum beim Stehlen auch noch

Hätte nicht mehr gestohlen werden dürfen

Nachsatz: „So etwas kann jedem passieren – fair ist es, wenn man auch dazu steht.“ Im Gespräch mit der „Krone“ meint er: „Als die Jäger um 0.30 Uhr zum Maibockschießen ausgefahren sind, ist unser Baum noch gestanden. Wir haben ihn schon am vorigen Sonntag aufgestellt gehabt. Eigentlich darf man ihn nur die ersten drei Tage stehlen. Wenigstens mitnehmen hätten ihn die Diebe können.“