Jury-Liebling fliegt bei „Let‘s Dance“ raus!

Die No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (44) hat zwar die Jury, nicht aber das Publikum der Tanzshow „Let‘s Dance“ überzeugt. Sie musste daher die Sendung verlassen, obwohl sie mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov erneut die Höchstpunktezahl geholt hatte.
Benaissa bot einen intensiven Tango und blieb dabei mit ihrem Schuh in ihrem Kleid hängen. Dennoch erhielt sie gemeinsam mit ihrem Tanzpartner 30 Punkte von der Jury und damit die Bestnote. Das schafften auch der Schweizer Kletterer Joel Mattli (31) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev sowie Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov. „Das war der beste Tanz dieser Staffel“, urteilte Jurorin Motsi Mabuse über den Paso Doble.
Zu Beginn der Folge waren die Tanzpartnerinnen und Tanzpartner getauscht worden. Die Aufgabe, sich darauf einzulassen, meisterte GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann am besten. Mit Ekaterina Leonova tanzte er einen Wiener Walzer und holte 30 Punkte: „Einer der Favoriten ist Gott sei Dank wieder in der Spur“, urteilte der sonst immer so strenge Joachim Llambi.
Tokio-Hotel-Schlagzeuger verpasste ersten Teil
Gustav Schäfer (37) verpasste den ersten Teil der Folge, weil er und seine Band Tokio Hotel im Europark Rust eine Auszeichnung verliehen bekamen. Der Schlagzeuger kam mit dem Flieger – und schaffte es noch rechtzeitig, um seinen Charleston zu tanzen. Mit seiner Partnerin Anastasia Maruster überzeugte er die Jury und ergatterte 27 Punkte.
Nun sind noch sechs Paare im Rennen: Schauspieler Kittmann mit Kathrin Menzinger, Schlagersängerin Woitschak mit Evgeny Vinokurov, Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer mit Anastasia Maruster, Kletterer Joel Mattli mit Malika Dzumaev, Sänger Ross Antony mit Mariia Maksina und Rapper Milano mit Marta Arndt.
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