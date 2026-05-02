Jury-Liebling fliegt bei „Let‘s Dance“ raus!

Benaissa bot einen intensiven Tango und blieb dabei mit ihrem Schuh in ihrem Kleid hängen. Dennoch erhielt sie gemeinsam mit ihrem Tanzpartner 30 Punkte von der Jury und damit die Bestnote. Das schafften auch der Schweizer Kletterer Joel Mattli (31) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev sowie Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov. „Das war der beste Tanz dieser Staffel“, urteilte Jurorin Motsi Mabuse über den Paso Doble.