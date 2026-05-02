Formel-1-Abschied? Max: „Ich habe nachgedacht“

In der unfreiwilligen April-Pause der Königsklasse hat es Änderungen im Regelwerk gegeben. Der Niederländer hatte zuvor immer wieder gedroht, dass er sich aus der Formel 1 zurückziehen könnte, wenn das Regelwerk nicht geändert wird. Die aktuellen Anpasungen würden für ein Umdenken in dieser Causa aber nicht ausreichen.